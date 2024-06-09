海獅寶寶跳上船「磨蹭討摸」　美女大生機警救了牠一命

▲海獅寶寶跳上船「撒嬌」，實際上是在求救。（圖／翻攝Facebook／BRU-UCLA`s Sea Lion，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）划船校隊正在訓練時，竟有一隻海獅寶寶主動跳上船，向人類磨蹭、討摸，看似撒嬌可愛，隊員蘿根（Logan Hibbard）卻很快察覺不對勁，及時拯救一條性命。

ktvu、kktv等美媒報導，UCLA划船隊經常在瑪麗安德爾灣（Marina Del Rey）訓練。蘿根回憶，海獅寶寶「直接跳了進來」，立刻把小艇當成自己的家，甚至磨蹭了一些隊友，「牠睡著了，在我的腿上打盹。牠小睡了一下，然後醒過來。」

划船隊靠岸後，海獅寶寶在原地停留超過15分鐘，蘿根也在此時察覺不對勁，「牠在碼頭上繞圈圈，就像在旋轉一樣」，於是立刻致電「海洋哺乳動物護理中心」（Marine Mammal Care Center），請求專業救援。

「海洋哺乳動物護理中心」專家表示，海獅寶寶年齡不到1歲，而且嚴重營養不良，這種動物通常不會主動靠近人類，可能因為身體不適，才會跳上船、主動靠近人類。執行長華納（John Warner）肯定划船隊的警覺心，因為如果海獅寶寶被放回水裡，很可能無法生存。

海獅寶寶如今被取名「布魯」（Bru），也是大學吉祥物「棕熊」（Bruin）的暱稱，目前仍待在中心接受治療與照顧。蘿根表示，「我希望牠最終能夠完全康復，然後回到屬於自己的地方，繼續在瑪麗安德爾灣，和我們一起游泳與訓練。」

專家也呼籲，如果發現海洋生物行為異常、狀況不佳，不要試圖將牠們推回水中，而要趕緊通報當地動物救援單位。