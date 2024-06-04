爬秘境橫渡急流…2遊客陷「死亡V字」被沖走！專家看影片嘆：大忌

記者鄭思楠／綜合報導

浙江台州黃岩區嶼頭鄉石人峽內，一男一女兩名遊客6月2日在橫渡溪流時被沖走失聯。截至當天下午5時30分，搜救工作仍在進行中。戶外救援專業人士王英頡透露，石人峽驢友被沖走事故中，橫渡繩索只有保護繩沒有牽引繩，導致兩人被沖走後形成「死亡V字」的被動局面，這是悲劇發生的原因之一。

▲2人過河時。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，現場影片顯示，在一處峽谷溪流中，一男一女正在借助繩索橫渡，兩岸有人拽住繩子協助他們。但女子突然失去重心，支撐不住被湍流沖倒，男子上前救助不慎也被沖倒。水流中，兩人緊抓繩索，僵持了一兩分鐘，兩岸協助人員嘗試將兩人救起未果。此後繩索疑似斷開，兩人消失在水流中，影片中有人發出驚叫。多名影片發布者表示，此事於6月2日中午發生在浙江台州黃岩區嶼頭鄉石人峽。

6月3日上午，石人峽附近一商戶表示，2日中午一男一女被沖走後至今下落不明，救援隊搜救到2日晚上，仍未找到兩人。3日中午，參與現場救援的台州市飛馬應急救援隊工作人員透露，目前還未找到被沖走的兩人。

有當地戶外愛好者對媒體稱，石人峽曾是一個收費景區，現在已經廢棄。但因為沿途有步道、吊橋、瀑布等，它成為當地戶外圈有名的徒步和玩水勝地，出事地點本來水流並不湍急。

▲最後形成了死亡V字。（圖／翻攝自極目新聞）

嶼頭鄉政府工作人員表示，近日當地多次降雨，事發前幾日還曾發布暴雨預警信號，直到6月2日10時20分才解除暴雨藍色預警信號，2日中午悲劇就發生了。

「石人峽景區徒步路線」在多個社交平台和旅行APP上被推薦，成為網紅徒步路線打卡點。當地官方知情人士則透露，石人峽是一個爛尾荒廢的景區，從未正式建成開放。

不少網友還質疑此次事故中組織者的戶外運動專業水準。3日下午，戶外救援專業人士王英頡表示，石人峽驢友被沖走一事，從事發時現場影片來看，活動組織者和現場橫渡的輔助人員確實犯下了一些錯誤。

首先，橫渡的繩索只設置了保護繩，沒有設置牽引繩，導致兩人被沖走後形成業內稱之為「死亡V字」的被動局面。在那種情形下，水流的作用力完全施加在落水人員的身體上，輔助人員幾乎不可能在如此湍急水流的情況下，將落水的兩人拉起。

其次，橫渡急流首選是搭建離水橫渡系統，例如用樹木搭橋或者繩索橫渡系統。儘量不要讓人從水裏過，橫渡時不能背包，因為背包容易使人失去重心。

此外王英頡還認為，此事中岸邊的輔助人員對落水情況也沒有預案，對協助施救缺乏基本的常識。兩名驢友溺水無法拉起時，應鬆開一側扁帶，從單側往上拉，或許還有最後的機會，「形成『死亡V字』後拉兩端是業內大忌。」