潮境公園山崩驚魂！運將夫妻「爬車窗逃命」還原經過：嚇到沒反應

記者閔文昱／綜合報導

基隆市中正區北寧路潮境公園路口今（3）日下午2時許驚傳大規模土石崩落，導致多輛車輛受困，並有2名男子受傷送醫。其中一名永和計程車司機當時和太太在停車場整理東西，不料竟直接目睹大規模土石在眼前直接坍塌，導致他因車輛遭重擊一度受困，回想驚險逃生過程，仍是心有餘悸。

小黃運將鄧先生描述，當時他在停車場整理東西時，太太先是發現前方山壁有落石，原本只是稀稀落落，因此沒有理會，但約過10分鐘後車子遭重擊，往前猛撞，太太也因此頭去撞到擋風玻璃。

▲小黃運將還原驚險瞬間。（圖／記者吳立言攝）

「我當時嚇到不知所措！幾乎沒有任何反應了，不知道怎麼思考下一步怎麼做了」，鄧先生表示，他當下雖立即發動車子將車窗搖下，但在他要往外爬出車窗時卻卡住。幸運的是，一旁的民眾協助他爬出來，然後他也將太太救出，才順利與一旁受傷的民眾一起逃命。

鄧先生感嘆，他們並非當地人，今天是趁著休假來基隆走走看看，不料竟遇到如此嚴重事故，目前他已經沒有交通工具，只能等基隆市府看後續如何處理。對此，市長謝國樑則承諾，損害的部分會來想辦法，目前主管機關還在釐清事發原因，是否有相關責任也還在研究當中。

▲基隆潮境公園山崩空拍。（圖／記者徐文彬攝）

針對該起事故，交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段已前往搶災，初估規模坍方長度50公尺、高度30公尺，約10層樓高，坍方量達2.2萬立方公尺。公路局表示，岩體龐大裂解費時，邊坡上方仍有巨岩掉落風險，初估需至6月11日上午可搶通。