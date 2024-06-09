航空雙雄員工年薪曝！今年營收看好　學者估機票難降價

▲長榮航空2023年員工平均年薪163.2萬元、華航為152.6萬元。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

證交所近期公布最新上市櫃員工薪酬，長榮航空去年員工平均年薪163.2萬元、中華航空為152.6萬元；航空公司今年1到4月載客人次雖比疫情前2018年減少22.4%，但機票上漲，助長營收增加19.6%。學者認為，機票目前一票難求，預估今年機票降價機率不高。

證交所公布2023年上市櫃公司全體員工平均薪資，依據各公司（不含KY公司）公告申報之年度財務報告，所附註揭露資訊的員工薪資。長榮航空員工數1萬974人，平均員工薪資163.2萬元，較2022年成長27.7%。

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▲長榮航空2023年平均員工薪資163.2萬元。（圖／記者林敬旻攝）

台灣虎航員工數809人，2023年平均員工薪資156.9萬元，比起2022年成長高達95.9%，將近一倍；華航員工數1萬1028人，平均員工薪資152.6萬元，相較2022年成長13.6%。

員工福利費方面，長榮航空為218.2萬元，略低於華航221.7萬元，台灣虎航則是172萬元。證交所公布的「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」將在6月底正式公布揭露。

▲台灣虎航2023年平均員工薪資156.9萬元。（圖／台灣虎航提供）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，疫情期間華航因貨運表現強勁，總體營收高過於長榮，但疫後出過旅客變多，航空市場變成客運為主，長榮載客數更多，營收好就回饋到員工薪資與福利。台灣虎航受惠於疫情期間廉價航空退出台灣市場或萎縮，營收成績亮眼。

前瞻觀光政策研究室統計分析指出，今年1到4月航空公司載客人數比疫情前2018年同期減少22.4%，但總營收超過3694億元，比2018年同期成長19.6%，而機票平均票價為1萬1388元、上升54.2%。

▲今年1到4月出入境人數、票價、航空公司和旅行社營收等統計分析。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）※點圖放大

黃正聰表示，儘管載客數減少，但營收增加，就是機票貴，疫情期間飛機製造來不及供應，也有人力缺口使得航班無法增加等各種因素，機位供應不夠，一票難求，機票就降不下來。

他認為，今年出境人數在過年期間回到疫情前的水準，但來台人數恢復速度較慢，目前看來航空業今年整體營收也會不錯，可能等到飛機逐步供應到位，航班增加，才有可能調整機票價格。