連日下雨嚴重落石邊坡坍塌　南橫部分路段封閉...現場畫面曝光

▲臺20線路部分路段封閉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報島

臺東縣海端鄉臺20線155K+100處(栗園路段)，於昨(7)日23時許，因邊坡坍方，導致道路阻斷無法通行，關山工務段已於當天23時進行「道路管制封閉」，並派遣廠商機具辦理搶災作業，因坍方面積過大，預計本(8)日14時後，視道路狀況，再行决定可否恢復正常通行。

關山警察分局表示，臺20線受連日下雨影響，邊坡土石鬆軟，建議駕駛人儘量避免行駛臺20線，並請收聽警廣，或瀏覽本分局臉書粉絲頁，掌握最新路況，以確保行車安全。