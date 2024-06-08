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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市2766萬罰款追不回　罰金50萬以上欠繳大戶有24人

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲警察臨檢。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會警衛委員會上周審查111年、112年警察局總決算，發現歲入決算的罰款執行率竟然只有19%，有高達3千多萬繼續保留、另有2千多萬遭註銷轉為債權，也就是說有累積2千多萬的罰單追討不到。其中，罰款包括交通違規、取締攤販以及3、4級毒品罰款等；警方也發現，金額累積達50萬元以上的欠繳大戶有24人，以未依規定設攤居多，甚至還有民眾辦假離婚來躲市府追討罰款。

警察局前年與去年總決算中的罰鍰，111年歲入罰款轉入數7468萬餘元，執行結果經審計處審定實現數僅1459萬餘元，占轉入數19%；其中，註銷轉債權的竟高達2766萬7773元，繼續保留的則有3242萬2823元，此現象引發市議員關注，認為執行率過低。

依規定，歲入應於依法取得債權憑證時、或已屆滿5年尚未執行而有註銷之必要者，應查明催繳程序及是否已盡善良管理人應有注意，報經主管機關核轉審計處審核，等審計處核定後，據以辦理註銷。取得債權憑證後，每年至少全面清理債權憑證1次債務人或其繼承人財產、所得及納稅資料，凡查有可供執行之財產者，應即向執行法院聲請再予強制執行。

市議員秦慧珠認為，執行率只有19%說不過去，「該收回來的錢，連20%都不到，執行率太低了」，除了要訂出辦法提高執行率，而超過2766萬的欠款註銷轉債權，根本就收不到市庫。

議員楊植斗表示，罰單催收5年及以上，可以去行政執行處取得債權憑證，再報審計處，把這筆錢從預決算中註銷，否則收不到的錢會愈列愈多。他認為，這不宜放在決算裡，因為實際上就沒收到這些錢，警察局依法註銷滿合理的。

楊植斗說，2766萬不是小數目，因催收不到而變成呆帳，呼籲市府應該調查其中的欠款大戶，是否有惡意脫產行為，否則實際上繼續吃香喝辣，警察局應盡最大努力把錢追回來。

警察局坦言，註銷部分，大多是罰鍰超過法定時效5年，註銷後改為債權憑證，以罰單居多 。警局會計室表示，警察局每兩個月會召開懸帳處理會議，針對應收未收或債權憑證部分，會定期追蹤財產狀況，一有財產就會執行，所以雖然只是帳上註銷，取得債權憑證還是會持續清查追繳。

警察局坦言，註銷部分，大多是罰鍰超過法定時效5年，註銷後改為債權憑證，以罰單居多 。警局會計室表示，警察局每兩個月會召開懸帳處理會議，針對應收未收或債權憑證部分，會定期追蹤財產狀況，一有財產就會執行。所以雖然只是帳上註銷，取得債權憑證後還是會持續清查追繳。

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