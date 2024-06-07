快訊／北市府當毒窟賣大麻煙彈！女科員慘了...一句話遭求處重刑

▲台北市社會局女科員劉如婕涉販賣二級毒品大麻煙彈被提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府社會局女科員劉如婕，在今年3月間，公然在台北市府3樓吸菸區賣大麻煙彈給詹姓男友人，詹男當晚就被臨檢查獲，劉女販毒行徑因此曝光，但她卻狡辯，僅以成本價3500元轉售煙彈，沒有販毒獲利，台北地檢署痛批劉女惡劣不知悔改，7日依最輕徒刑10年的販賣二級毒品罪起訴劉女，並請法官從重量刑，男友周冠亘也因持有、轉讓禁藥罪被起訴。

疑為藥頭的周冠亘從2023年12月起，多次與綽號「MARK」相約台北市松壽路廣場，購買數十公克的大麻、十多支大麻煙彈，2023年12月31日，劉如婕到周男住處過跨年夜的時候，獲得周男無償轉讓2支大麻煙彈後，劉女就用LINE相約詹男交易大麻煙彈。

2024年1月2日中午，劉如婕約詹男到台北市政府大樓3樓吸菸區交易，劉女拿出1支大麻煙彈給詹男，詹男則以LINEPAY支付3500元，當晚詹男因為開車形跡可疑，被大安分局警方攔檢盤查，當場供出毒品來源是約在台北政府內交易，讓辦案人也嚇一跳。

檢警調閱市府監視器畫面，比對市府員工進出紀錄後，確認販毒的是社會局員工，在3月6日收網，劉如婕和男友周冠亘到案接受驗尿結果，都呈現陽性毒品反應，警方另外在周男住處查扣到3包共38公克的大麻，還有周男刻意挑選出的大麻種子14顆，以及1張毒郵票和大麻研磨器、吸食器等工具。

劉如婕原本坦承販毒，被檢察官諭令20萬元交保，事後卻又委任律師遞狀，表示賣大麻煙彈給朋友的價格，就是男友取得煙彈的成本，劉女並未因此獲利，否認販毒，檢察官林婉儀因此痛批劉女身為公務人員，利用政府機關場地交易毒品，犯後態度惡劣且不知悔改，請法院從重量刑。

至於劉女男友周冠亘則依持有、轉讓二級毒品罪嫌起訴，檢警將持續追查周男是否涉有其他販毒等不法情事，劉、周2人施用毒品的部分，則另案處理。