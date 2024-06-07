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社會 社會焦點 保障人權

2歲男童趴蓄水池溺斃！　半小時後媽找不到...心碎爆哭「我在廚房煮飯」

▲▼ 小孩,孩童,兒童,小朋友,光腳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市2歲男童在家門口玩，意外墜落蓄水池溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

心碎！北部一名母親在家忙碌準備餐點，過半小時，發現2歲兒子沒在家中，立刻跑出戶外查看，卻發現孩子趴在蓄水池裡，著急叫人幫忙協助打撈，警消到場後，2歲童仍因溺水窒息死亡，父母遭移送偵辦。士林地檢署偵結，依過失致死罪予以母親緩起訴處分；至於父親因不在家，難認有疏失行為，予以不起訴。

該對夫妻育有3名子女，平常由父親擔起經濟重擔，母親則在家負責照顧孩子。今年2月間傍晚，該名母親一如往常在廚房準備晚餐，2歲兒子悄悄溜出庭院玩耍，半小時後，母親發現愛子不在家，立刻跑出去尋找，卻發現愛子趴浮在住家旁的蓄水池內。

她當場嚇壞，立刻呼叫親友協助打撈，並通報警消人員到場，救護人員火速將孩子送醫後，仍因溺水窒息死亡。警方認該對父母未盡照護責任，任由2歲孩童獨自外出，致他不慎落水溺水死亡，將2人送辦。

偵查時，爸爸難過說，平常早上5點上班、回到家都晚上6點，無法照顧孩子，都是妻子負責，當天發生憾事，自己還沒到家，不知道發生什麼事。

心碎的母親一五一十還原過程，親友作證表示平常孩子的爸爸平常上班，都是由媽媽照顧家中3名小孩，檢警認被告所稱情節與證人相符。

檢方認被告發生喪子憾事，非她所願，任歷經此偵查程序，有所警惕並深切反省，考量還有2名未成年孩子須扶養，丈夫也要給妻子緩起訴，故予以緩起訴1年，當庭書立悔過書、不得再犯罪。

至於，父親因案發時不在佳家，難認事故發生，有何預見可能性，也難認被害人死亡結果，與他有何疏失行為具有相當因果關係，依罪嫌不足不起訴處分。

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