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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基泰大直損鄰僅願賠1.2倍受害者不滿　議員籲提高賠償額度

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

▲基泰建設大直街94巷工程在去年發生工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

基泰大直事件造成鄰近房屋也受到影響，台北市政府都發局6日晚間代為召開損鄰案件協調會，不少住戶直言，基泰只願意賠償最低1.2倍實在相當沒誠意，且除了財產損失外還有精神賠償等；議員陳怡君說，請基泰建設將心比心，將賠償金額提高到1.5倍。北市都發局表示，會督促基泰積極與受損戶協調並達成和解共識。

台北市政府都發局6日晚間於大直國小召開「基泰大直損鄰事件第1次代為協會會」，台北市議員陳怡君表示，多數住戶直言，基泰建設造成這麼嚴重的工安，理當就應該把周邊鄰房修繕還原，「拿1.2倍賠償住戶根本毫無誠意，給了1.2倍賠償金也無法修繕復原住戶的房子」。

另外，也有住戶質疑公會鑑定的專業，指重災戶房子傾斜倒塌，不就是因為基泰跟技師做出來的「安全無虞證明書」，才引起這場重大公安嗎？住戶也質疑現在鑑定的「結構安全」，誰能保證是真的安全？

更多住戶猛批，鑑定單位賠償金額相當不合理，對於下陷的地層、家中磁磚脫落、地磚裂掉，門窗鐵門壞掉、家中漏水水管破裂、天花板掉落，根本沒有列入災損，「這樣的鑑定賠償公平嗎？」

還有住戶認為，基泰只願意賠償最低1.2倍實在相當沒誠意，損鄰戶除了財產損失之外，精神賠償呢？陳怡君呼籲，請基泰建設將心比心，應該將賠償金額提高到1.5倍，或主動至損鄰戶家中估價增列至賠償金額中，這才是一個身為企業應該有的賠償。

對此，北市都發局指出，基泰大直施工造成周邊鄰房受損事件，因基泰建設與受損戶私下協調仍未達成和解且進度緩慢，為促使建損雙方儘速達成和解，建管處主動依損鄰爭議規則規定代為舉辦協調會議。

針對協調會議有受損戶提出修繕及賠償金額不足等訴求，建管處已請基泰建設收集受損戶所提相關意見後並妥為處理，以圓滿解損鄰紛爭。後續建管處將持續督促基泰建設積極與受損戶協調，以利雙方達成和解共識。

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