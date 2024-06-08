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屏東三地門共融生活中心市集　展現營運成果

▲三地門共融生活中心8日舉辦共融市集 。（圖／屏基提供）

▲三地門共融生活中心8日舉辦共融市集 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

三地門共融生活中心8日舉辦共融市集，透過擺攤活動展售學員工藝作品，增加中高齡長者及身障者收入、社交能力，也讓民眾對傷健、跨世代多元共融的社區營造能更加理解與認同，展現營運成果。

▲三地門共融生活中心8日舉辦共融市集 。（圖／屏基提供）

▲三地門共融生活中心8日舉辦共融市集 。（圖／屏基提供）

「三地門共融生活中心」於去年11月啟用，是全縣第一個整合創新健促照護方案、在地社區資源於一體的多功能空間。匯集生活機能訓練、社區支援整合、日間照顧、失智據點、A級社區整合服務中心、生活創藝工坊等六大長照服務於一體，從「他助」發展「互助」、進而「自助」，達成社區共生為目標。

位於中心一樓的「工藝工坊」針對高齡長者及身障者共計辦理了17場次的培訓課程共計180人次參與，聘請部落工藝達人教授園藝課程手綁苔球、製作原民串珠手鍊耳鍊、永生花壁飾、毛線畫、皮雕手機套等，學員透過手作課程刺激末梢神經、提升專注力，作品完成時的愉悅與成就感以及在學習的過程中獲得的自信更是千金難買。

共融市集規劃了四大主軸活動，「部落市集」除展售三地門共融生活中心學員工藝作品外，也邀請在地社福團體、身障工藝家、部落青年品牌一起來擺攤，包括礙‧微笑手作烘焙坊、魯旦的花花世界文創坊、拉啦屋琉璃工坊、Sasuzu的藜想生活等單位；「部落的聲音」由部落青年及銀髮樂齡閃亮團體演出，活絡現場氛圍；「DIY手作」教導民眾製作原民小物，促進共融；並藉由「闖關活動」讓民眾更了解三地門共融生活中心的服務內容。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮表示，三地門共融生活中心透過傳統工藝課程，促使部落中高齡者及身障者走出家門，藉由藝術創作激發個人創意，公開展示他們作品，將作品升級包裝銷售，除了推廣在地原民工藝之美，同時增加他們的收入，提高社交能力及生活品質。一舉數得。

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