　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

▲▼柯建銘 民進黨立法院黨團 笨蛋 問題在韓國瑜 韓朱 道歉 撤案 傅黃 馬前卒的輓歌 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

反對藍白版本國會改革修法的「青鳥行動」上月包圍立法院，引發政壇高度關注。民進黨近期將透過街頭宣講等下鄉行動讓支持者清楚認知，國會擴權對民主、國家制度會造成什麼影響，而國民黨也將展開22縣市大型街頭宣講反制。民進黨團總召柯建銘今（8日）受訪時也酸，這是歷史上偉大創舉，可以得政治諾貝爾獎，他也點名朱立倫跟12名立委會是最強卡司，建議要到海外巡迴，才能讓大家看清國民黨的悲哀面。

柯建銘表示，國民黨要成立宣導團反罷免、反覆議，請國民黨不要螳臂擋車、以卵擊石，應該向憲法跟民意起義來歸，開議以來，國民黨不斷毀憲、擴權，到7月16日立院只剩下兩個議題：覆議案、傅崐萁放話花東三案要通過。國民黨是集體歇斯底里還是失智？早上看到國民黨要成立宣導團，這是歷史上偉大創舉，可以得政治諾貝爾獎。

柯建銘也酸，整個口號、主視覺都想好了，反覆議、反罷免，就是反憲政、反民主、挺擴權、挺錢坑，這就是他們核心價值，並藉此召喚群眾。朱立倫是創意總監，全國巡迴演講卡司要很強，朱立倫領軍，傅崐萁、黃國昌合體法案，且黃國昌口才也很好、聲音宏亮，王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲也是必要人選。

柯建銘補充，也看到很多國民黨立委表現讓人耳目一新，台中3個立委羅廷瑋、鄭（廖）偉翔、黃健豪；全國得票率最低的鄭正鈐、涂權吉、牛煦庭，這團應該也要到海外巡迴，才能把國民黨的悲哀面讓大家看清，這是自尋死路、何其可悲。

柯建銘感嘆，古人云，天將大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨。台灣人共同努力，站在新的制高點，青鳥行動自動自發包圍立法院，要民主、反黑箱，響徹雲霄，若第二次青鳥行動起來時，絕對沛然莫止，過去幾十萬人上街頭，如果這個會期結束的時候國民黨還執迷不悟，6月6日行政院覆議是民主諾曼地登陸，相信邪不勝正，會看到民主的紐倫堡大審，諾曼地登陸開始反攻、希特勒軍隊潰不成軍，最後飲彈自盡。

柯建銘也呼籲朱立倫，作為黨主席要負責一切，趕快向憲法、民意低頭，否則國民黨將滅黨於你手上，歷史會記住這一刻，黨主席朱立倫將國民黨全黨滅黨，如果不信的話，就請國民黨提不信任案、解散國會，讓大家接受民意重新考驗，看到底是誰對誰錯。若國民黨認為自己站在道德面，這歷史上偉大創意會贏得戰役的話，就趕快啟動吧！

ET快訊
人夫性成癮！產前2天還想要　妻見他下單「E奶援交」崩潰
「意淫他國養出的名人」粉專批黃仁勳：逛夜市討好台人　被罵到刪
台中某國小童拿美工刀追砍4同學！　家長嚇壞
涉製偽藥！　衛福部公布下架12款產品
93支嘉獎！「頭部中彈」勇警考績只得乙　原因曝光
訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒照做　下秒房間被取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

美官校「清寒台籍生」畢業　媽媽、外婆赴美車禍重傷

綠議員酸花蓮人：把選票賣給傅崐萁夫婦　贊成「不去花蓮消費」

基泰大直損鄰僅願賠1.2倍受害者不滿　議員籲提高賠償額度

蕭美琴捐血撇頭自嘲「不看就不怕」　還拉熊大兔兔作陪

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

美官校「清寒台籍生」畢業　媽媽、外婆赴美車禍重傷

綠議員酸花蓮人：把選票賣給傅崐萁夫婦　贊成「不去花蓮消費」

基泰大直損鄰僅願賠1.2倍受害者不滿　議員籲提高賠償額度

蕭美琴捐血撇頭自嘲「不看就不怕」　還拉熊大兔兔作陪

50-64歲免費肺鏈疫苗快沒了！全國僅剩1.5萬劑「北市不到千劑」

高雄港務警察總隊慶祝警察節　表揚績優同仁還公益捐血

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

大樓有「一條龍服務」增值性更好？全場吵翻：要看1條件

六福村空中腳踏車故障　妙齡女孩爬「3層樓超長梯」驚險獲救

關懷弱勢度佳節　國際養心會捐米8000公斤助弱勢過端午

「敏感肌天花板」出超清爽戶外防曬！安全防水耐汗夏天必備

知名冰淇淋突發公告「全商品降價」　粉絲超驚喜：太有良心了

港男「全身瘀傷」被丟包醫院對面　急救後不治身亡

參加「月老聯誼」真的脫單　台南鹿耳門聖母廟送新人金牌

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

美官校「清寒台籍生」畢業　媽媽、外婆赴美車禍重傷

綠議員贊成：不去花蓮消費　原因曝光

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

輝達台灣設廠　議員讚張善政做對1件事

快訊／北捷20多歲男乘客突失控　捷警隊出動壓制出站

快訊／傳士官長被霸凌「砸籃子、扔冰水桶」　國防部回應了

ET民調／58.2％新竹市民滿意高虹安施政表現　大新竹蓋輕軌支持度破7成

基泰大直損鄰僅願賠1.2倍受害者不滿　議員籲提高賠償額度

民眾黨「逐條狠批」覆議7理由　轟政院帶頭造謠

高金素梅嗆卓榮泰：沒證據就指控「我們習近平」

蕭美琴捐血撇頭不敢看　還拉熊大兔兔作陪

大秀英文向黃仁勳喊話！　張嘉郡列6大雲林優勢：適合AI產業

公務員加班餘數「被吃掉」　卓榮泰允諾改善：立刻請各部會了解

為覆議案開戰藍白沒在怕　卓榮泰嗆：我跟黃國昌誰公信度強？

更多熱門

相關新聞

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

「覆議當然不是常態」　林濁水曝：若一再失敗肯定是行政院的危機

行政院日前宣布將對立法院通過的「國會改革」相關法案提出覆議，政委林明昕則提到，「覆議本就是常態，但不會每天像吃飯一樣」。對此，民進黨前立委林濁水表示，覆議當然不是常態，但若行政院一再遇到覆議失敗，那麼肯定是行政院的洪水猛獸和政治危機。

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

關鍵字：

朱立倫國民黨傅崐萁王鴻薇民眾黨黃國昌立法院國會改革民進黨柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面