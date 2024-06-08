藍全台宣講「反青鳥」　柯建銘點13人最強卡司：可得政治諾貝爾獎

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

反對藍白版本國會改革修法的「青鳥行動」上月包圍立法院，引發政壇高度關注。民進黨近期將透過街頭宣講等下鄉行動讓支持者清楚認知，國會擴權對民主、國家制度會造成什麼影響，而國民黨也將展開22縣市大型街頭宣講反制。民進黨團總召柯建銘今（8日）受訪時也酸，這是歷史上偉大創舉，可以得政治諾貝爾獎，他也點名朱立倫跟12名立委會是最強卡司，建議要到海外巡迴，才能讓大家看清國民黨的悲哀面。

柯建銘表示，國民黨要成立宣導團反罷免、反覆議，請國民黨不要螳臂擋車、以卵擊石，應該向憲法跟民意起義來歸，開議以來，國民黨不斷毀憲、擴權，到7月16日立院只剩下兩個議題：覆議案、傅崐萁放話花東三案要通過。國民黨是集體歇斯底里還是失智？早上看到國民黨要成立宣導團，這是歷史上偉大創舉，可以得政治諾貝爾獎。

柯建銘也酸，整個口號、主視覺都想好了，反覆議、反罷免，就是反憲政、反民主、挺擴權、挺錢坑，這就是他們核心價值，並藉此召喚群眾。朱立倫是創意總監，全國巡迴演講卡司要很強，朱立倫領軍，傅崐萁、黃國昌合體法案，且黃國昌口才也很好、聲音宏亮，王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲也是必要人選。

柯建銘補充，也看到很多國民黨立委表現讓人耳目一新，台中3個立委羅廷瑋、鄭（廖）偉翔、黃健豪；全國得票率最低的鄭正鈐、涂權吉、牛煦庭，這團應該也要到海外巡迴，才能把國民黨的悲哀面讓大家看清，這是自尋死路、何其可悲。

柯建銘感嘆，古人云，天將大任於斯人也，必先苦其心志、勞其筋骨。台灣人共同努力，站在新的制高點，青鳥行動自動自發包圍立法院，要民主、反黑箱，響徹雲霄，若第二次青鳥行動起來時，絕對沛然莫止，過去幾十萬人上街頭，如果這個會期結束的時候國民黨還執迷不悟，6月6日行政院覆議是民主諾曼地登陸，相信邪不勝正，會看到民主的紐倫堡大審，諾曼地登陸開始反攻、希特勒軍隊潰不成軍，最後飲彈自盡。

柯建銘也呼籲朱立倫，作為黨主席要負責一切，趕快向憲法、民意低頭，否則國民黨將滅黨於你手上，歷史會記住這一刻，黨主席朱立倫將國民黨全黨滅黨，如果不信的話，就請國民黨提不信任案、解散國會，讓大家接受民意重新考驗，看到底是誰對誰錯。若國民黨認為自己站在道德面，這歷史上偉大創意會贏得戰役的話，就趕快啟動吧！