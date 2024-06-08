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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反制綠營！國民黨串聯22縣市街頭宣講　與民眾面對面談國會改革

▲國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

反對立法院職權修法的「青鳥行動」上月包圍立法院，引發政壇高度關注。民進黨秘書長的林右昌6日透露，民進黨關於應對在野黨發起的國會擴權法案，中央黨部已著手規畫下鄉宣講行動，讓各地民眾清楚認知國會擴權法案對國家制度造成何種影響。對此，立委王鴻薇也透露，國民黨也將展開22縣市大型街頭宣講，國會改革不能只有民進黨一方扭曲、造謠，國民黨會跟民眾面對面溝通。

林右昌日前與媒體茶敘時談及，行政部門剛整完隊，未來他將代表民進黨主席賴清德，前往各縣市探望創黨前輩，並與新任地方黨部主委、執委、評委們見面，讓所有黨務同仁對全新的內外局勢有一致性的了解和認識。

林右昌指出，關於應對在野黨發起的國會擴權法案，中央黨部已著手規畫下鄉宣講行動，要讓黨公職和幹部、黨員與支持者清楚認知，此事件對民主、國家制度會造成什麼影響和危機，另外，也要讓台北市青島東路外的民眾，能夠接觸到相關訊息。

面對民進黨可能將青鳥行動推到台灣各個角落，舉行街頭宣講，王鴻薇說，國民黨也有所準備，組發會主委許宇甄也已通知全部立委，而黨中央也準備好要在22個縣市舉辦大型的街頭宣講，到時候委員也會身負重任，到街頭去跟民眾去宣講。

王鴻薇說，國會改革覺得不能只有民進黨一方扭曲造謠的聲音，目前黨中央尚未把相關細節告訴大家，但是大家都準備好了，他們一定會走向街頭，跟所有的人民來面對面溝通，告訴大家國會改革不是立法擴權，而是要查特權、查真相、查弊案。
 

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