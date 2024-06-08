政院提7七理由覆議國會改革　王鴻薇：不折不扣的行政擴權

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院日前通過國會改革相關修正法條，不過遭行政院提出7大理由認為「窒礙難行」，並提出覆議案。對此，國民黨立委王鴻薇表示，行政院可以如此擴權來對立法院指三道四嗎？如果動不動就對立法院的法案不滿意，動輒就提出覆議，根本是閹割立法院，不折不扣的是行政擴權。

行政院7點覆議理由包含，一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課刑責。

王鴻薇轟，這七大理由洋洋灑灑，甚至說立法院沒有討論，請問一下，行政院可以如此擴權來對立法院指三道四嗎？這樣的覆議案，這樣的理由，顯示的是行政擴權，而動不動就對立法院的案子窒礙難行，這根本是逾越了自己的份際。

「行政院是覺得自己非常大嗎？」王鴻薇轟，行政院用覆議來反駁立法院、指導立法院，更逾越了立法院、監察院、司法院與行政院之間的份際，行政院儼然成為一個太上會，如果動不動就對立法院的預算案、立法案不滿意、不爽，動輒就提出復議，這樣根本是閹割立法院，不折不扣的是行政擴權。