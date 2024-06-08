　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

女子在2年前決定前往非洲工作。（圖／翻攝自長江日報）

▲女子2年前決定前往非洲工作，。（圖／翻攝自長江日報）

圖文／CTWANT

前幾年流行到澳洲打工度假，不過在中國有不少年輕人選擇去非洲，伴隨「高薪包吃住」、「人際關係簡單」的誘惑，卻要面臨瘧疾、戰亂等安全隱憂，武漢一名女子就分享工作2年，賺了50萬人民幣（約224萬新台幣）的辛酸血淚。

女子生於2000年，華中師範大學2022屆法語專業畢業生，她接受《長江日報》訪問透露，2年前的畢業季，在網路投了多份履歷，最後選擇總部在國內的非洲礦業公司，稅後月薪有2萬多人民幣，她沒有猶豫就答應，而家人也沒有太反對，她便踏上前往非洲的行程。

女子下飛機後抵達豐谷魯美鎮礦區，面積有1600平方公里，外圍雇有軍隊和保全，她的工作和生活都在這座「圍城」，每到周末她會和附近的鄰居、同事，一起用投影機看電影，或是做飯、玩狼人殺，公司也經常舉辦活動，基本上能滿足她的娛樂需要，「我是一個宅女，你讓我在家裡待1年都可以，所以不會覺得無聊，何況我們還有很多社交活動」。女子相當適應非洲生活。（圖／翻攝自長江日報）

▲女子相當適應非洲生活。（圖／翻攝自長江日報）

女子在非洲這2年幾乎不踏出營地，由於鎮上生活相對封閉，平時也不太擔心安全問題，但偶爾會聽聞發生槍戰。雖然行前接受防蚊、防蛇等安全培訓，但她在2023年10月底仍不小心感染瘧疾，好在她發燒當天就去醫院，注射了5天的青蒿素，1周後逐漸好轉。

因為食衣住行都由公司承包，女子日常基本不花錢，每月最多花1000元人民幣，剩下的全存起來，大約再1年半就可以實現存款100萬人民幣的小目標，而且社交、口語等方面都有進步，她還在去非洲前的訓練中，認識了現任男友，2人計畫幾年後回國結婚。

女子時常和國內同學分享討論非洲之旅，有人羨慕她的選擇，對此她表示：「勇敢的人先享受世界，如果你發現了什麼事情，你可以先去嘗試，不要聽別人怎麼說，你得自己去親身體會」，但她認為並非所有人都適合非洲，比如身體不好的人、耐不住寂寞的人、缺乏耐心的人等，「非洲適合熱愛生活的人，並不是說生活有多豐富，而是說在任何情況下，都能把自己的日子過好的人」。

延伸閱讀
「夜市選址」來真的！輝達台灣分公司新址曝光　去饒河夜市只要5分鐘
蘿拉疑不只一件「地院公告被挖出」！內容曝光　法律系說話了
與女議員裸身睡同床！律師辯「小便滴褲管」才沒穿褲　尪目睹崩潰

 
ET快訊
女球迷太嗨！　「掀衣甩奶」畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

黃仁勳喊「台灣是重要國家」　陸媒點名了：應給大陸同胞一個說法

李大維結束42年公職、經歷8總統　「是時候交棒年輕優秀人才！」

爸姓「傅」幫兒取單名太霸氣！老師一叫「全班大笑」超尷尬

陸1324萬人挑戰高考「非最難」　全球錄取率最低在印度「低於1％」

端午受高溫影響！華北恐現「42℃」　陸專家：今年夏天提早了

鄭文燦今新接任海基會董事長　兩岸穩健逐步開放「準備好了」

載豬車高速上自撞側翻　遍地「豬屍」…目擊者：剩沒幾隻活著

港世足資格賽主場3球迷被警察帶走　原因曝：唱國歌未起身及轉頭

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

台妞在加拿大工作遇裁員　重建心態應徵又遭放鳥...

詹喬愉16蹲

黃仁勳：TAIWAN字母藏AI　「從這開始幫世界建立基礎」

台65線聯結車突「上下彈跳」 90度鬼切對向車道卡分隔島

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

黃仁勳喊「台灣是重要國家」　陸媒點名了：應給大陸同胞一個說法

李大維結束42年公職、經歷8總統　「是時候交棒年輕優秀人才！」

爸姓「傅」幫兒取單名太霸氣！老師一叫「全班大笑」超尷尬

陸1324萬人挑戰高考「非最難」　全球錄取率最低在印度「低於1％」

端午受高溫影響！華北恐現「42℃」　陸專家：今年夏天提早了

鄭文燦今新接任海基會董事長　兩岸穩健逐步開放「準備好了」

載豬車高速上自撞側翻　遍地「豬屍」…目擊者：剩沒幾隻活著

港世足資格賽主場3球迷被警察帶走　原因曝：唱國歌未起身及轉頭

輝達研發中心傳落腳南港　潤泰新：無法回應傳聞

龍華科大舞獅戰鼓團　賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

「夜光龍」降臨壽山巖觀音寺　桃園閩南文化節國際龍獅競賽9日登場

社造進駐南崁高中　培力「學生播客」發現在地故事

桃園虛擬運動委員會啟動　議長邱奕勝接任主委

推廣黑毛豬料理！　首屆桃園「脆皮燒肉節」6／10起報名　

暨大開設微型創業提案課　讓學生爬上樹頂學習創業家精神

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

基隆潮境公園山崩！　東北角端午連假「替代道路一次看」

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

大陸熱門新聞

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

爸姓「傅」幫兒取名太霸氣！老師一叫「全班大笑」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

才說香港玩完　羅奇再嘆：一切都結束了

妹子闖非洲工作2年賺224萬　揭辛酸血淚

李大維今卸任：交棒給年輕優秀人才

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

荷蘭光刻機巨頭：美遏華可能產生反效果

陸1324萬人挑戰高考「非最難」 全球錄取率最低在印度「低於1％」

男女空地廁所合體！太大力15秒後撞破牆壁

比砒霜還毒！陸男吃一口昏迷兩天 罪魁禍首是一尾大鰱魚

載豬貨車高速上側翻…遍地豬屍體

華北恐現42℃　陸氣象專家：今年夏天提早了

陸17歲少女「神似」87版林黛玉

更多熱門

相關新聞

黃仁勳也救不了　蘋果西打再爆欠薪恐下市

黃仁勳也救不了　蘋果西打再爆欠薪恐下市

AI教父黃仁勳來台吃什麼、喝什麼都會都起搶買旋風，先前他送蘋果西打也引起騷動，只是這段期間，蘋果西打供貨不穩，沒感受到黃仁勳加持，如今又傳出製造商大西洋飲料公司連續爆出欠薪，這次又積欠2個半月被勞檢處開罰，財經界認為，大西洋飲料若未改善，2026年恐會面臨下市危機！

洗碗精殘留恐損害腸胃道　醫教8招徹底洗淨

洗碗精殘留恐損害腸胃道　醫教8招徹底洗淨

日本老牌動畫製作公司GAINAX宣布破產

日本老牌動畫製作公司GAINAX宣布破產

聖母峰清出11噸垃圾　還有200具遺體待領回

聖母峰清出11噸垃圾　還有200具遺體待領回

紐約客驚呆！　地鐵入口被蜜蜂霸佔

紐約客驚呆！　地鐵入口被蜜蜂霸佔

關鍵字：

周刊王非洲新鮮人

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

蘿拉「名牌包總花費」直逼房子頭期款

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

即／黃仁勳結束台灣最後一站

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

美女警自拍「女女性愛片」外流！

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面