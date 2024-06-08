妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

▲女子2年前決定前往非洲工作，。（圖／翻攝自長江日報）

圖文／CTWANT

前幾年流行到澳洲打工度假，不過在中國有不少年輕人選擇去非洲，伴隨「高薪包吃住」、「人際關係簡單」的誘惑，卻要面臨瘧疾、戰亂等安全隱憂，武漢一名女子就分享工作2年，賺了50萬人民幣（約224萬新台幣）的辛酸血淚。

女子生於2000年，華中師範大學2022屆法語專業畢業生，她接受《長江日報》訪問透露，2年前的畢業季，在網路投了多份履歷，最後選擇總部在國內的非洲礦業公司，稅後月薪有2萬多人民幣，她沒有猶豫就答應，而家人也沒有太反對，她便踏上前往非洲的行程。

女子下飛機後抵達豐谷魯美鎮礦區，面積有1600平方公里，外圍雇有軍隊和保全，她的工作和生活都在這座「圍城」，每到周末她會和附近的鄰居、同事，一起用投影機看電影，或是做飯、玩狼人殺，公司也經常舉辦活動，基本上能滿足她的娛樂需要，「我是一個宅女，你讓我在家裡待1年都可以，所以不會覺得無聊，何況我們還有很多社交活動」。

▲女子相當適應非洲生活。（圖／翻攝自長江日報）

女子在非洲這2年幾乎不踏出營地，由於鎮上生活相對封閉，平時也不太擔心安全問題，但偶爾會聽聞發生槍戰。雖然行前接受防蚊、防蛇等安全培訓，但她在2023年10月底仍不小心感染瘧疾，好在她發燒當天就去醫院，注射了5天的青蒿素，1周後逐漸好轉。

因為食衣住行都由公司承包，女子日常基本不花錢，每月最多花1000元人民幣，剩下的全存起來，大約再1年半就可以實現存款100萬人民幣的小目標，而且社交、口語等方面都有進步，她還在去非洲前的訓練中，認識了現任男友，2人計畫幾年後回國結婚。

女子時常和國內同學分享討論非洲之旅，有人羨慕她的選擇，對此她表示：「勇敢的人先享受世界，如果你發現了什麼事情，你可以先去嘗試，不要聽別人怎麼說，你得自己去親身體會」，但她認為並非所有人都適合非洲，比如身體不好的人、耐不住寂寞的人、缺乏耐心的人等，「非洲適合熱愛生活的人，並不是說生活有多豐富，而是說在任何情況下，都能把自己的日子過好的人」。

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