洗碗精「殘留碗盤」恐損害腸胃道！　醫教8招徹底洗淨

▲洗碗精殘留碗盤恐傷腸道健康。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

如果洗碗精殘留在碗盤上，會不會影響健康？腸胃科醫師鄭泓志表示，人體的腸胃道內層，覆蓋著一層由上皮細胞緊密排列而成的屏障，負責控制外來物質進入人體內部，如同一層防護罩，阻擋有害物質的入侵，皮膚和肺部等部位也有類似構造，但日常生活中難免接觸許多添加劑和化學物質，恐破壞組織屏障功能，一旦屏障出現缺陷，就可能導致多種疾病的發生，因此分享8種避免洗碗精殘留方法。

鄭泓志近日在臉書專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文表示，越來越多研究指出，我們在日常生活中接觸的許多添加劑和化學物質，都可能破壞這些組織屏障的功能，一旦這些屏障出現缺陷，就可能導致多種疾病的發生，如食物過敏、腸胃發炎、糖尿病、肥胖、肝硬化、多發性硬化症、自閉症、憂鬱症和阿茲海默症等。

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且洗碗精殘留可能危及腸道健康，醫師表示，瑞士過敏與哮喘研究所的研究指出乙醇乙氧基酸酯（alcohol ethoxylates）是引起強烈毒性反應和破壞腸胃道上皮組織屏障的主要化學物質，如果殘留在餐具上被吃進身體裡，可能會危及腸胃道健康。

鄭泓志指出，為了模擬餐具上可能殘留的洗碗精濃度，研究人員對乙醇乙氧基酸酯這種化學物質進行了稀釋測試，稀釋度從1：10000到1：40000不等，在模擬高劑量的化學物質下，這些殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織，而低劑量下則使腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體一系列的發炎反應。

研究人員進一步觀察到，一旦上皮細胞受損，身體就會啟動發炎反應的相關基因表現和細胞內部訊號傳遞，引發大規模的細胞死亡程序，這說明即使是微量殘留的洗滌劑化學物質，也有可能對腸道健康造成嚴重危害，誘發發炎反應和細胞大量死亡。

避免洗碗精殘留的8種方法：

研究人員警告，如果腸道上皮組織屏障長期反覆受到這種化學物質的破壞，將加劇許多慢性疾病的發生風險，因此建議在洗碗時做到以下8點，即可完全去除洗碗精殘留。

1多次沖洗：在洗碗後，應反覆用清水沖洗數次，確保將所有洗碗精的泡沫和殘留物都完全沖掉。

2使用洗碗刷或菜瓜布：可以使用軟毛刷、海綿或菜瓜布幫助去除頑固的洗碗精殘留物，刷洗時稍微用力一些。

3浸泡溫水：把洗好的碗盤浸入溫水中約5~10分鐘，溫水有助於溶解和去除殘留的洗碗精。

4檢查有無殘留氣味：碗盤晾乾後，可以靠近嗅一嗅，如果有洗碗精的化學味道，表示還有殘留物需要重新清洗。

5選用環保洗碗精：市面上有環保型、無磷無毒的洗碗精產品，殘留量較低，對健康影響較小，可考慮改用。

6增加清洗循環：若使用洗碗機洗滌餐具，可在最後一個循環後，再多加一個清洗循環，徹底沖淨殘留物。

7最後人工清洗：洗碗機清洗後，再用清水人工清洗一次，確保殘留物全部清除。

8定期清洗洗碗機：洗碗機內也可能累積殘留物，定期使用專用清潔劑徹底清洗。

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