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紐約客驚呆！地鐵入口被「一團生物霸占」　專家解釋：免緊張

紐約客驚呆！地鐵入口慘被「一團生物霸佔」　專家出面曝原因：免緊張

▲ 紐約地鐵入口被幾百隻蜜蜂佔領。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

紐約地鐵法拉盛緬街車站（Flushing-Main Street station）入口被一群「不速之客」佔領，原來是數百隻蜜蜂覆蓋在欄杆處，甚至遮蔽欄杆原有的顏色，除此之外，還有不少蜜蜂在上空盤旋，嚇到不少民眾趕緊逃離現場。

紐約客驚呆！地鐵入口慘被「一團生物霸佔」　專家出面曝原因：免緊張

▲ 紐約地鐵入口被幾百隻蜜蜂佔領。（圖／翻攝自X）

從網路的照片可見，一大群嗡嗡作響的蜜蜂就這樣密密麻麻地覆蓋在欄杆上，根本看不出欄杆原本的顏色。此外在地鐵出口處上空，還有許多蜜蜂不停盤旋，看似在築巢。對於蜂群占領地鐵站出口，一些害怕蜜蜂的民眾當場逃離，不過仍有乘客硬著頭皮進入地鐵站搭車。

《紐約郵報》報導，當地時間5日的通勤尖峰時段，紐約地鐵法拉盛緬街車站入口被一大群蜜蜂占領。另據《華盛頓郵報》引述紐約大都會運輸署（MTA）發言人回應，「車站入口已被封鎖，車站工作人員正引導乘客前往其他入口」，服務不會受到影響。

報導引述當地民眾說法指出，該蜂巢於當天下午5點30分左右被發現，但到隔天上午尺寸明顯縮小。類似狀況過去也曾在紐約時報廣場（Times Square）出現，當時多達2萬隻黑黃相間、以花蜜為食的社蜜蜂，不知為何竟包圍一家賣熱狗堡的小攤販，讓路過紐約客紛紛傻眼。

紐約警察局（NYPD）最後派人穿起防護裝、拿著昆蟲專用的吸塵器，耗時40分鐘才將這2萬隻蜜蜂帶離鬧區，對於蜜蜂聚集的情況，根據農業知識入口網的專家回應，有可能是蜂群群勢過大或恰逢繁殖季節，例如春秋季，原有的蜂群就會產生新蜂王，其中一隻蜂王會帶著部分蜜蜂尋找新地點築巢，而這個剛分離的階段就稱為分蜂。

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▲ 紐約地鐵入口被幾百隻蜜蜂佔領。（圖／翻攝自X）

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