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聖母峰成垃圾場！尼泊爾軍方「清出11噸垃圾」　還有200具遺體待領

每年絡繹不絕的登山客，讓喜馬拉雅山成為世界最高的垃圾場。（圖／達志／美聯社）

▲每年絡繹不絕的登山客，讓喜馬拉雅山成為世界最高的垃圾場。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

位於喜馬拉雅山脈中的聖母峰（Mount Everest），是全球登山運動愛好者的聖地。每年都有數以百計的登山客花大錢向尼泊爾政府購買登山許可，入山嘗試要征服這座「世界之巔」。不過近年來由於登山客氾濫，山頂上遍布著攻頂者留下的垃圾，以及無法被同伴帶回的遇難者屍體，以至於聖母峰已經成為「世界最高的垃圾場」。

據印媒《WIONEWS》報導，2024年的前5個月，尼泊爾軍方已經從聖母峰與周邊的努子峰（Nuptse）、洛子峰（Lhotse）上清除了約11噸的垃圾，並帶回了4具屍體以及1具骸骨。而據尼泊爾官方統計，聖母峰上仍殘留著超過50噸的垃圾與200多具屍體等待回收。

據報導，尼泊爾軍隊從2019年開始，每年都會對喜馬拉雅山脈進行垃圾清理，到目前為止已經回收了119噸的垃圾，14具屍體與一些骸骨。從2024年起，為了減少垃圾並改善對遇難者的救援工作，尼泊爾當局開始要求登山者配戴追蹤設備，並且在下山時帶回自己製造的排泄物。

此外，尼泊爾觀光局登山部主任拉克什古隆（Rakesh Gurung）在接受BBC採訪時曾表示，政府正計劃建立一支登山隊來控管山上的垃圾，並編列更多預算用於環境清潔。

事實上，尼泊爾境內擁有8座世界高峰，國內有超過50萬人口靠著為登山客提供各種服務維生，而向登山客發放登山証則是尼泊爾當局主要的旅遊收入來源，其中光是聖母峰的登山申請費用，就佔了其中的近9成。

不過近年來，有許多登山客抨擊尼泊爾政府為了營收，輕易開放經驗不足的遊客也可以參與攻頂，因此聖母峰上的登山客越來越多，造成山道阻礙難行。2019年5月初，就曾經發生過大量攻頂人潮湧入聖母峰，導致海拔8000多公尺高的「死亡地帶」大塞車，至少有10人因氧氣耗盡死亡的悲劇。

2024年5月，尼泊爾最高法院頒布命令，要求政府制定政策，限制發出的聖母峰登山許可數量。法院認為山區的承載能力「必須受到尊重」，但是目前並未有具體的削減數字。

古隆表示，他對這項命令表示歡迎。他補充說，政府正在研討多種改革措施，例如讓登山者錯開攻頂時間，以緩解峰頂交通擁堵的狀況；且政府正與專家密切合作，研究每年發放登山証的合宜人數。

聖母峰攻頂季為每年4月至5月，這段期間天氣晴朗、較少颳強風，被視為登上世界最高峰的最佳時機。大多數登山客會從尼泊爾出發，首先長途跋涉10天至位於山腰的基地營，花費數週時間適應高海拔，再花費一週攻頂。

在5月結束的春季登山季節，尼泊爾政府已向421名登山者發放了許可證，低於去年同期創紀錄的478名登山者，但包括尼泊爾當地嚮導在內，今年仍有約600人登山，不幸的是，其中有5名登山者死亡，3名登山客失踪。

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