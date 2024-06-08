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《新世紀福音戰士》動畫製作公司GAINAX正式宣布破產

曾打造出《海底兩萬哩》、《新世紀福音戰士》、《天元突破》等熱門動畫的日本老牌動畫製作公司GAINAX發布公告，已經於5月29日透過東京地方法院宣告破產。（圖／翻攝X／ORICON NEWS【アニメ】）

▲GAINAX曾打造出《海底兩萬哩》、《新世紀福音戰士》、《天元突破》等熱門動畫。（圖／翻攝X／ORICON NEWS【アニメ】）

圖文／CTWANT

日本老牌動畫製作公司GAINAX在6月7日發布公告，向各方報告已經於5月29日透過東京地方法院宣告破產。

GAINAX是1984年成立的老牌動畫製作公司，過去曾打造出《海底兩萬哩》、《新世紀福音戰士》、《男女蹺蹺板》、《天元突破 紅蓮螺巖》等膾炙人口的動畫作品。

在這篇由GAINAX目前的代表董事神村靖宏所發表的聲明中提到，GAINAX在1984年成立後靠著製作動畫及遊戲軟體營利，在《新世紀福音戰士》等數個賣座作品風靡世界後，2012年起開始經營餐廳、設立計畫外的CG公司、投資作品失準，還對公司內部高級管理階層提供高額且無須抵押的貸款，導致公司被營運幹部私有化，造成財務狀況急遽惡化。

由於營運高層因為拖欠版稅和引起諸多貸款訴訟，許多公司高層人士擅自以GAINAX的名義在各地設立公司，而 GAINAX不僅面臨大量員工離職、喪失動畫製作能力，那些以GAINAX名義設置的公司也撇清關係，並且放棄了經營責任。

雪上加霜的是，2018年新上任的代表董事對影像製作毫無興趣，2019年還因為對未成年少女犯下準強制猥褻罪而被逮補，背負大量債務的GAINAX至此徹底失去公司營運能力。

2020年，在身為GAINAX股東的動畫製作公司khara善意支持下，GAINAX進行營運階層的改組，並且釐清過去債務和混亂的作品授權，之後公司已回到正常營運。但在這些努力之下，依舊無法在短時間內解決過去留下的高額負債，又在2024年5月面臨債權訴訟，因此GAINAX營運團隊判斷難以維持公司營運，決定向東京地方法院聲請破產。

文末神村指出，他們十分感謝新體制下的每位董事以及以Khara為首的各方公司、作家以及創作者。縱使在GAINAX無法提供任何報酬的狀況下，仍協助GAINAX整理智慧財產以及版權讓渡等事宜。神村還對粉絲們對於公司長達40年的支持表達謝意，並宣布未來GAINAX的商標與所有權，將會由交由Khara繼承持有。

繼承GAINAX版權的動畫製作公司khara，由原GAINAX創辦人，同時也是一手打造《海底兩萬哩》、《勇往直前》、《新世紀福音戰士》等王牌作品的庵野秀明在2006年創立。他在創立khara後，於2007年徹底脫離GAINAX並成為GAINAX的股東。

khara發布公開聲明表示，之所以向GAINAX伸出援手，是因為必須防止《新世紀福音戰士》系列作品名譽受損，所以率先請作品相關的「KADOKAWA角川」、「King Records」、「TRIGGER」等公司派出董事擔任GAINAX營運高層，並且將過去拖欠款項一一結清，防止動畫產權與資料流失。

khara並宣告，正在與GAINAX時間作品的各個製作委員會合作，確認和整理有關作品的智慧財產權，以便讓不管是以公司或個人身份的相關創作者、原作者能夠以某種方式繼續製作和運營作品。

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