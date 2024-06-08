黃仁勳發蘋果西打也沒用　大西洋飲料公司再爆「欠薪」恐下市

▲AI教父黃仁勳發送蘋果西打也沒用，製造商大西洋飲料公司再次爆出欠薪。（圖／桃園市衛生局）

圖文／CTWANT

AI教父黃仁勳來台吃什麼、喝什麼都會都起搶買旋風，先前他送蘋果西打也引起騷動，只是這段期間，蘋果西打供貨不穩，沒感受到黃仁勳加持，如今又傳出製造商大西洋飲料公司連續爆出欠薪，這次又積欠2個半月被勞檢處開罰，財經界認為，大西洋飲料若未改善，2026年恐會面臨下市危機！

黃仁勳親切親民，一舉一動都備受關注，連先前發送蘋果西打，大家都喊這波要讓蘋果西打紅了，甚至有網友直接合成梗圖，笑稱黃仁勳喊著幫我買蘋果西打，隨行工作人員報告老闆已經買下來了，黃仁勳若真想買下蘋果西打可不是問題，但製造商「大西洋飲料公司」卻是狀況頻傳。

根據《東森新聞》報導，大西洋飲料公司自去年沉澱物事件後，今年3月爆出欠薪還欠貨款，因此造成原料缺乏停工，員工被迫休特休或是無薪假，最後還被勞動局開罰，未料這次再度爆出欠薪，報導引述員工說法，「公司已經積欠兩個月的薪水了，至少有70人到80人都是沒有收到薪水，然後都沒有任何公告，不願意去留下證據」。

大西洋飲料積欠所有員工4月薪水的一半以及5月薪水，6月5日該發的6月薪水也未發。針對這樣的狀況，桃園勞檢處一般檢查科長曹雅筑表示，「本府已經在113年6月3日加重裁處30萬元」。

包括財經界專家也表示，大西洋飲料今年第一季財報虧損4.4億元，流動負債超過資產5.12億元，若狀況未改善，恐怕在2026年就會面臨下市危機。

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