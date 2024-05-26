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清法戰爭140周年　基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場

▲基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

在1884年，清國與法國為爭奪越南宗主權而展開清法戰爭。當外交協商陷入僵局時，法軍決定對煤礦資源豐富且守備薄弱的基隆發起攻擊，將其作為戰略首戰場。為紀念清法戰爭邁入140周年，「基隆Podcast」主持人余治明特邀淡江大學歷史系的李其霖教授參與節目，一同探討基隆戰役的軍事策略、神蹟顯靈的傳奇故事，以及該戰爭對清朝治理臺灣的影響。

李其霖教授詳細解析基隆地區的防禦設施，包括獅球嶺、大沙灣和三沙灣等重要砲台的配置。他指出，當時清軍的火砲設備維護不善，頻繁發生故障，這在實戰中造成不少問題。在節目中，余治明詢問一次具體戰例，當社寮砲台的三顆砲彈擊中敵船並穿透鐵甲，但未引爆的原因。李教授說明，這是因為當時使用的是舊式實心砲彈，這類砲彈只能造成物理穿透，卻不會引發爆炸。

▲基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、淡江大學歷史系教授李其霖（右）。

余治明也提到流傳最廣的傳奇故事，在法軍封鎖海峽、清軍無法運兵時，劉銘傳依靠地方鄉勇進行抵抗。特別是來自台中霧峰和宜蘭的地方領袖如林朝棟和陳輝煌等人，組織民兵在基隆抗敵。在法軍攻入獅球嶺時，據說一位白髮老翁顯靈，用木杖擊退敵軍。戰後，以感謝神明庇護，當地守將建立「平安宮」，並由陳輝煌捐贈的香爐成為廟中的百年珍品，至今仍供人瞻仰。平安宮也成為基隆歷史最悠久，規模最大的土地公廟。

李其霖教授深入分析清法戰爭對臺灣影響深遠的歷史意義，指出這場戰爭不僅激發全島軍民的抵抗意志，更彰顯了基隆人在艱苦環境下的堅毅與勇敢。李教授曾親赴當年的戰場所在地考察，發現當地山區環境極其惡劣，令人難以想像當時士兵是如何在此地堅守數月之久。此外，這場戰役也使清政府重新評估臺灣的戰略位置，最終將臺灣升格建省，進一步加強對臺建設與治理。

余治明分享，即使在140年後的現在，基隆人在每年的中元節仍然會在法國公墓舉行儀式，使用紅酒、威士忌和法國麵包等，以此祭拜在當地戰死的法國士兵。這一傳統不僅是對過往戰爭歲月的反思，也是對那些遠離家鄉而戰死異鄉的士兵的一種尊重與紀念，展現基隆人的深厚人情味與包容心。

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