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高雄福華再獲評5星飯店！烤鴨買1送1　晶英獲頒環保認證

▲高雄市觀光局局長高閔琳授證高雄福華飯店五星證書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市觀光局局長高閔琳授證高雄福華飯店五星證書。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

為了替旅客把關旅遊品質，交通部觀光署自98年起推動星級旅館評鑑制度，高雄福華大飯店今年再度被評定為五星，適逢週年慶迎雙喜，業者自即日起推出一系列住房、餐飲優惠，尤其江南春招牌烤鴨更是買一送一。晶英國際行館近日則榮獲金級環保標章旅館與環保旅店雙認證，8月1日起將不主動提供一次性備品，不過環保住房則有優惠，並享加購高鐵票7折起。

星級旅館評鑑標識效期為3年，屆滿皆須重新進行評鑑作業，高雄市觀光局推動星級旅館評鑑輔導計畫，此次共輔導15家旅館通過星級評鑑，五星級旅館者包括義大皇家酒店、高雄承億酒店及高雄福華大飯店3家；四星級旅館為高雄福容大飯店及高雄翰品酒店2家。

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事實上，高雄福華大飯店才於今年2月榮獲號稱觀光界奧斯卡的的交通部觀光署「台灣觀光金獎」，6月再度通過星級旅館評鑑五星級及ISQM國際服務品質雙料認證的捷報，適逢6月週年慶推出一連串加碼優惠歡慶獲獎。

▲Smile One精緻涮涮鍋則推出消費滿3000元送波士頓龍蝦乙隻兌換券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Smile One精緻涮涮鍋則推出消費滿3000元送波士頓龍蝦乙隻兌換券。（圖／記者許宥孺翻攝）

即日起至6月30日，麗香苑自助餐每周一至周三全面推出輕西餐，不分午晚餐優惠價每位450元；飯店30樓的Smile One精緻涮涮鍋則推出消費滿3000元即送波士頓龍蝦乙隻兌換券(價值$1780元)的超值優惠。深受饕客喜愛的江南春上海料理餐廳目前移師5樓彩悅廳營業，週年慶活動期間加碼推出招牌烤鴨買一送一活動。

▲晶英國際行館提供100%歐盟有機認證的沐浴備品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲晶英國際行館提供100%歐盟有機認證的沐浴備品。（圖／記者許宥孺翻攝）

晶英國際行館近日榮獲由行政院環保署頒布的「金級環保旅館」標章與「環保旅店」雙認證。值得一提的是，2項認證除須符合節能、減碳、節水、廢水回收、排煙、空氣品質及噪音等相關規定外，餐廳食材也須優先選購本地生產、或有機方式種植的農產品，且無違反環保法規等處罰紀錄，落實每一項訂定標準，才能獲此殊榮。

▲入住御典侶驛含2客早餐7499元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲入住御典侶驛含2客早餐7499元。（圖／記者許宥孺翻攝）

為友善環境，晶英國際行館宣布，自2024年8月1日起將不主動提供一次性備品，包含梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀及刮鬍泡等。鼓勵旅客自行攜帶需用備品與續住不更換床單，透過官網預定「綠色旅遊 環保住房專案」，雙人入住18坪御典侶驛或雙驛含2客早餐7499元，並享高鐵車票加購7折起優惠。

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高雄觀光局星級旅館評鑑高雄福華大飯店晶英國際行館

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