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端午首波車潮湧現「晚間8時紓解」　明最塞國道防10大地雷

▲▼國1南下內湖路段出現塞車。（圖／翻攝高公局即時路況網頁）

▲國1南下內湖路段出現塞車。（圖／翻攝高公局即時路況網頁）

記者李姿慧／台北報導

端午連假返鄉首波車潮今（7日）下午4時後湧現，國1南下堤頂到環北、湖口到竹北、國3新店到中和等路段已出現塞車，高公局預測今交通量將比一般周五多出1成多，晚間8時半後紓解；明天則是交通量最大的一天，國道將有10大易塞地雷路段。

高公局交管組科長蔡明哲表示，今天下午4點過後南下車潮出現，不過僅湖口到新竹等局部路段車多，還沒有大範圍壅塞，今天預估交通量上看111百萬車公里，比平常周五增加1成多，預估晚間8點到8點半後紓解；今天國5路況都還不錯，會持續監控。

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根據高公局預判，明天國道將有10大易塞路段，包括國1南下高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，以及北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南下南港系統-頭城、國6東向鼎金系統-燕巢、國6西向仁武-左營。

蔡明哲指出，明天是南下最大量一天，會採取管制和疏導型措施，端午假期有3天連假，不會像4天連假交通量那麼大，因此西半部沒有實施高乘載措施。

國5高乘載措施在連假第2天和第3天北上實施，因受地震影響，走國5往宜蘭車潮減少1成，蘇澳往花東減少2到3成，但仍預估國5還是有短途單日車流，因此國5沒有取消高乘載管制措施，但將視實際車流狀況，有必要會滾動式檢討管制措施和提早結束。

蔡明哲提醒，明天上午6點就會有車潮湧現，預估中午過後紓解，呼籲南下車潮可避開上午尖峰，改中午後出發；連假第2天下午後就會有北上車流出現，最大量為6月10日收假日中午過後，交通量比較大，為平常的1.4倍，建議北返可提早中午前出發，避開下午尖峰。

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