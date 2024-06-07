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雨連下7天！鋒面亂端午　全台有雨「中南部下最猛」

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日西半部、花東地區，午後降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面影響，天氣不穩定，中央氣象署指出，未來一周受到鋒面、低壓帶影響，水氣多，台灣各地容易下雨的天氣，今日西半部及花東地區，午後降雨明顯，端午連假周日到下周一，台灣轉為吹西南風，迎風面中南部降雨時間長，甚至有大雨發生機會。

氣象署預報員林伯東說，目前對流發展強的區域落在台灣東半邊，南部有零星對流發展，低雲在台灣附近，因此台灣上空滿多雲，各地天氣偏向多雲型態，但宜花有交界在下雨，出現較強的迴波，降雨在持續當中。

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他表示，今天受到低壓帶影響，一整天不定時降雨，北部、中南部的西半部以及花東地區偏向午後降雨，宜花地區降雨持續到午後。明天環境偏向南風，南部、東南部容易降雨。

▲▼未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，周日到下周一端午連假期間，台灣附近尤其北部海面有鋒面接近，西南風影響增多，各地降雨不侷限在午後，迎風面中南部降雨時間更長，甚至有大雨發生的機會，其他地區有不定時下雨，金門、澎湖也會轉為降雨天氣。

他說，因為整體環境為西南風，比較暖，花東地區因為背風沉降關係，溫度比較高。下周二鋒面逐漸北抬，台灣轉為西南風，迎風面中南部天氣不穩定。另連假期間，金門、馬祖容易有霧，注意航班資訊，前往山區活動慎防落石。

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