端午連假「紅斑馬線上服務站」QR碼一掃服務即時來

▲端午連假，國道公路警察局「機動服務站」。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／綜合報導

今(113)年端午3天連假期間，預期各地均會湧現人潮、車流，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，為確保用路人充分掌握交通資訊的行車順暢與安全，國道公路警察局將續辦大受民眾好評的「機動服務站」，在高速公路的北、中、南、東部的「中壢、泰安、新營、蘇澳」等服務區設置實體「機動服務站」，同時，為利用路人避開壅塞路段，該局於服務區特製明顯的「改道資訊牌面」，提供用路人各項服務。

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「機動服務站」提供服務項目包括防竊、防詐騙宣導、受理民眾報案、協尋車輛及遺失物、提供路況諮詢等等，以提高用路人的安全感和服務品質。

自113年春節推出「線上服務站」功能，民眾只要有需求，只需掃描線上服務站QR碼即可連線由該局人員提供即時服務，受到用路人之歡迎。



「機動服務站」啟用至今已服務近千民眾，解決各項疑難及需求，為了擴大服務層面，提供民眾更便利的服務，這次端午假期起，「線上服務站」將常態化，不再只是在連假期間提供服務，國道15個服務區、4個休息站隨時都可以找到該局「線上服務站」QR-code標誌，只要手機一掃，就能感受溫馨服務。

另遇到道路壅塞時，機動服務站也規劃好壅塞路段替代道路，在機動服務站，便能看到該局為用路人特製的「改道資訊牌面」，只要登入「線上服務站」就會立即提供相關資訊，方便用路人提前規劃行車路線，避開塞車路段，節省寶貴時間。

至於未固定設置實體機動服務站的服務區，該局也將以巡守合一的方式，結合線上服務站提供即時服務，以便返鄉和旅遊的民眾可以更方便的獲得幫助，期待用路人多利用。