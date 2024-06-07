　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出咖啡、泡麵等一系列商品優惠，還可搭配滿額立折活動，買越多省越多。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要放端午連假了，而這也是今年最後一個連假，4大超商就推出端午連假優惠一同慶祝，其中，大家最愛喝的大杯美式下殺21杯620元，等於單杯只要30元，另外還有霜淇淋5支188元組合優惠，口味可任選，趕快把握機會買了。

●7-11

7-11全台門市自即日起至6月10日推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠」活動，OPENPOINT會員只要到門市購買CITY系列、零食、冰品等共12類指定商品，即享單筆滿222元立折22元、滿999元立折100元，再加贈20點OPENPOINT點數，等同回饋120元。

活動期間7-11全台門市更加碼祭出一系列優惠組合，像是有CITY CAFE特大杯美式3杯100元、CITY CAFE特大杯拿鐵2杯100元、CITY PRIMA中杯精品美式2杯100元、農心香辣海鮮烏龍麵(袋)買2送2、韓國熊津玉米鬚茶買2送2等，可搭配滿額立折活動，買越多省越多。

不僅如此，只要在7-11門市結帳金額滿999元（不含菸、受託代銷）再加贈好禮3選1，好禮可選五月花厚棒衛生紙1串、Niseko牛奶巧酥雪糕盒冰1盒或AB優酪乳517ml（原味）2瓶。

7-11 OPENPOINT行動隨時取也有優惠！即日起至6月12日，指定咖啡飲品可享買6送3，品項有濃萃美式每組300元（限量10萬組）、濃萃拿鐵每組360元（限量10萬組）、黑糖珍珠撞奶每組360元（限量5萬組）、一顆檸檬青茶／紅茶每組360元（限量5萬組）、冰燕麥奶茶／大杯冰燕麥拿鐵／冰黑糖珍珠燕麥奶每組450元（限量5萬組）。

▲▼7-11最新咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「指定咖啡飲品買6送3」優惠一次看，提醒兌換期限至9月30日止。

●全家

全家全台門市自即日起至6月10日推出3大好康，百大夯品同品牌、同價位可享「第2件5折」，商品包含飲料、零食、冰品等；活動期間只要購買指定商品單筆滿500元，並使用指定支付方式結帳（台新／玉山／中信／富邦／永豐／聯邦／新光銀行信用卡／全盈+PAY／悠遊卡），即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折20元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。

若購買指定商品單筆消費滿1000元，還可獲得好禮兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。

▲▼全家最新霜淇淋口味「海鹽檸檬」，加碼「巨峰葡萄」、「草莓優格」重磅回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家APP「隨買跨店取」祭出「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠組合。（圖／記者周姈姈攝）

全家APP「隨買跨店取」自即日起至6月10日也祭出「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠組合，兌換不限口味；Let’s Café及私品茶自今（7）日至6月10日也有優惠，品項有Let’s Café特濃經典美式6杯、Let’s Café特濃經典拿鐵5杯、私品茶55元系列6杯、私品茶65元系列5杯，通通可享組合價199元。

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家Let’s Café及私品茶也推出指定組合優惠。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富宣布新功能「來送禮」上線，特別將門市以紙本列印寄杯的「超值購」大升級，推出數位化、功能更全面的「來送禮」新功能，即日起至6月25日指定商品更下殺5折起，像是有Hi café特濃美式6杯191元、樂法茶飲10件組195元、舒立效潤喉糖2件59元等。

萊爾富門市「來送禮」與Hi-Life VIP APP「整買零取」自即日起至6月25日也祭出咖啡優惠，Hi café大杯美式21杯或大杯拿鐵16杯通通可享組合優惠價620元；另外，若於萊爾富門市現場結帳買「來送禮」或「整買零取」咖啡品項達3杯以上組合，加價199元還可獲得Hiromimi 16oz手提保溫杯1個（原單件售價599元，有灰白／米白／粉橘3色)，限量3000個，售完為止。

另外，萊爾富門市自即日起至6月10日還有「粽夏端午」活動，指定商品特價39元起，包含舒潔舒涼冰巾18抽特價單件39元、Hi café特大杯冰冬瓜風味氣泡單杯只要39元，而端午節吃粽子一定要搭配的愛之味甜辣醬（165g），即日起至6月25日可享3件99元。

●OKmart

OKmart全台門市於即日起至6月19日推出「夏日食光」活動，指定小寶特瓶、冰品、太空包等商品，可享任選第2件8折；自今（7）日至6月11日再加碼「OKCAFE莊園級咖啡買2送1」優惠，只要購買大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，即享同品項買2送1。

雲端商城OKmall也自今（7）日至6月11日同步推出「粽享咖啡」活動，購買大杯莊園級美式/拿鐵可享同品項買6送3、買20送12，再贈送OKpoint 555點。

▲▼OKmart咖啡。（圖／OKmart提供）

▲OKmart門市、雲端商城OKmall皆有推出端午連假咖啡優惠。（圖／OKmart提供）

ET快訊
張宇赴靈堂弔唁　擁抱邱瓈寬
高雄14歲棒球員被操死！　2教練慘了
特斯拉墜橋1死！7000顆鋰電池狂燒　「急建水池」浸泡滅火
快訊／海豹出沒基隆外海！　呆萌探頭打招呼
持有9年多　轉售慘賠4千萬
《2天1夜》人事大地震！　粉絲喊：太傷心了
快訊／雨彈來襲！　11縣市大雨特報
獨／麻將打2天！　「2索變3索」險失明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全用戶都能用！　全台逾6萬餐廳「外送費9元起」限時21天搶

家樂福「食安專區」買1送1！飲料、麵條都有　滿額再送購物袋

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

全用戶都能用！　全台逾6萬餐廳「外送費9元起」限時21天搶

家樂福「食安專區」買1送1！飲料、麵條都有　滿額再送購物袋

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

北捷雨傘男追打女乘客！她驚逃急喊救命　眾人壓制下車畫面曝

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

中職選秀測試會130人名單出爐　大專3名日籍球員參加　

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

建管單位缺人！業界人士： 審查流於形式，你敢住這種房子？

內湖三總收死亡威脅！　男狂call怒喊：我要殺你們...衝動下場曝

大咖歌手現身弔唁！　不捨邱瓈寬喪母獻擁抱：這是必經過程

玉山盃／跟柯敬賢同場開轟　新北市蔡琞傑輸球嘆可惜：下次討回來

賴清德引「排球少年」名言　勉勵畢業生「展翅翱翔」

屏東婦「推嬰兒車」銀行辦事後迷路　屏東警助她返家

湯姆克魯斯超尷尬！　差點錯上英首相車

消費熱門新聞

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

只有今天！超商茶飲買10送10、珍奶40元

泡麵10大排行榜出爐！賣場祭「買1送1」

妻碎念I人老公美式賣場狂搬貨

全套麥當勞店員家家酒8月還有送！

今天就買！超商咖啡「買6送6」爽喝

7-11「大人版思樂冰」限時回歸

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

麥當勞5大夯品買1送1今天開吃！

在台日本名人學生時期最愛美味

4大超商「端午連假優惠」快看！

全聯「博士級生菜」無土味秘密公開

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

更多熱門

相關新聞

「黃仁勳美食地圖」官方版來了

「黃仁勳美食地圖」官方版來了

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳近日來台，連續踩點多家台北美食，掀起台北美食熱潮。台北市政府觀光傳播局就整理出「連黃仁勳都愛的台北美食地圖」，讓旅客搭著捷運，探索台北美食魅力。

大苑子「7元芒果冰沙」限時1天搶

大苑子「7元芒果冰沙」限時1天搶

雨連下7天！鋒面亂端午　全台有雨「中南部下最猛」

雨連下7天！鋒面亂端午　全台有雨「中南部下最猛」

端午佳節賞龍舟爭霸　探索北橫、宮廟祈福保平安

端午佳節賞龍舟爭霸　探索北橫、宮廟祈福保平安

COLD STONE連4天冰淇淋第2杯50元

COLD STONE連4天冰淇淋第2杯50元

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠端午連假端午優惠連假優惠

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

蔡阿嘎「5月2日」貼文有玄機！　網瘋猜背後原因

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面