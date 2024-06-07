113國中會考公布成績　屏東南榮國中劉家丞全國榜首

▲國中會考鄉，南榮國中劉家丞(左)榮登全國榜首 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉南榮國中學生參加113年國中會考，表現耀眼，其中學生劉家丞6科全數答對，作文滿級分，榮登全國榜首；另歐秝廷成績5A10+，寫作五級分。黃冠穎、簡偉丞、陳歐佳、陳冠宇、蘇柏任、蔡秉翃共6人，成績5A9+，全校5A人數38人， 9年級考生高達50%寫作五級分以上，寫作四級分以上全校達94%，成績冠全縣。

拿到全國榜首劉家丞同學表示，能成為榜首感到殊榮，他說，「只要目標確定，心態導正，肯下功夫去複習，相信自己一定可以做得到。」

歐秝廷表示，「平常心面對，顧好身體，正常作息，若遇到問題要鼓起勇氣向老師請教，穩紮穩打，找到對的方法就堅持做下去。」

南榮國中校長張顥騰表示：「南榮國中不遺餘力推動語文教育，透過寫作來提升學生的思辨能力。」113年會考寫作題目為新聞和廣告標題，融入生活時事情境，而該校學生在寫作上有如此亮麗成績，主要是每月愛有閱認證活動、每年的文學獎活動再到每學期舉辦的寫字大賽，奠基學生的語文實力。

他說，該校學生不論在品格陶冶、多元社團才藝及學業等都有優異的表現，以培育未來世界優質公民為目標，持續積極辦學，值得家長信賴。