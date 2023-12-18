南榮國中持續推廣食農教育　陳家淳、潘睿敦當推手

▲南榮國中推廣食農教育有成 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣私立南榮國中於2016年起，推廣食農教育課程，配合食農教育的主軸：惜食、善待土地，進而發展社區在地文化，其中謝陳家淳老師和潘睿敦老師帶領南榮學子，一起攜手推動食農教育，不遺餘力，令人稱讚。

陳家淳老師曾榮獲「2018年屏東縣社區文化景觀營造類建築園冶獎」，農場設計主題以「園寮活眺跳教育農場」為提案，到總統府接受蔡總統召見表揚。潘睿敦老師則採用友善無毒栽種，指導學生在萵苣類蔬菜旁栽種趨避植物，不僅能夠降低病蟲害，也能使蔬菜健康長成，讓學生親身下田體驗，從認識土地的動植物，到愛護土地的每一寸。

位於學校後方的「園寮活眺跳教育農場」，不但是社區內居民休憩的空間，也是南榮學子進行「食農教育」的教學場所。在農場中，可以讓學生體會到農人們「鋤禾日當午，汗滴禾下土」、「一粒米，百粒汗」的辛勞，知足惜福，實踐「知識走出課本、能力走進生活」的目標。

南榮國中張顥騰校長表示，未來將持續藉由相關課程或體驗教育融入食品安全、環境生態平衡，自校園飲食及土地耕作著手，尊重生命，守護我們的大地，進而培養南榮學子成為未來世界優質公民。