今全台有雨「中南部天氣差」　專家：6月下旬起降雨偏少

▲今日降雨機率增高，各地都有局部短暫陣雨或雷雨的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，氣象專家林得恩指出，今（7日）降雨機率增高，各地都有局部短暫陣雨或雷雨的機會，中南部天氣比北部差，白天又比晚上差。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今天西半部有陣雨，周日至下周一端午節清午後各地有局部陣雨或雷雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日天氣受低壓帶影響，環境轉為更不穩定，降雨機率增高，台灣各地都有局部短暫陣雨或雷雨機會。

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▲今日各地降雨機率提高 。（圖／林老師氣象站臉書粉專）

林得恩說，整體來看，東部天氣比西部差，山區天氣比平地差，中南部天氣比北部差，白天天氣又比晚上差；其中，中南部、東南部、東部地區以及午後各山區還有局部大雨或豪雨發生的機率。

溫度部份，林得恩指出，夜晚至清晨各地低溫只有21至25度，體感涼爽；北部及東北部地區白天高溫26至28度，其他地區高溫也調降為29至31度。他也提醒，近日山區活動，盡量避免。

▲賈新興指出，6月下旬起至7月上旬，降雨偏少。 （圖／翻攝賈新興Youtube頻道）

賈新興則在臉書表示，今天西半部有陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。明天午後各地有局部短暫陣雨，周日至下周一端午節清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。

他說，下周二至16日台東南部有微焚風現象發生的機率，清晨西半部沿海易有局部短暫雨，午後除竹苗以北有零星短暫雨之外，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。短期氣候趨勢預測顯示，6月下旬起至7月上旬降雨偏少，中旬起南方水氣增多。