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無限肉粽月！他見桌上早餐傻眼　3千人按讚參戰：已吃一周

記者黃翊婷／綜合報導

端午節連假將至，一名網友聲稱，自己5日的早餐就是粽子，讓他忍不住直呼不敢相信，「早餐就開始了？」文章公開之後掀起不少網友討論，笑稱接力賽終於開始了，「這整個月都是肉粽」、「我已經吃一個禮拜了」、「吃到棒賽都變三角形了」、「領域展開，無限肉粽」。

端午節還沒到，網友早餐已經出現粽子了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友分享自己的早餐是粽子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

端午節期間的熱門話題除了南北粽子大戰、各種沾醬對決之外，還有冰箱裡彷彿怎麼吃都吃不完的粽子。一名網友日前在臉書「爆廢公社」發文聲稱，「我不敢相信，早、早餐就開始了？」附上的照片則是一顆放在桌上的粽子。

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有趣的是，這篇文章公開之後被轉分享至爆料公社粉專，吸引超過3300名網友按讚，大家紛紛留言調侃，「這整個月都是肉粽」、「我已經吃一個禮拜了」、「吃到棒賽都變三角形了」、「我上上周就開始包了」、「開始了，終於去年庫存可以拿出來接力了」、「領域展開，無限肉粽」、「那麼巧，我也是今天早餐開始吃肉粽」、「我今天午餐」、「我這禮拜已經吃2顆了，明天中午要吃第3顆」。

還有網友感嘆自己吃到腸胃炎，已經戒粽子一周。由於粽子幾乎都是糯米製成，不易消化，營養師王證瑋曾在臉書「營養小當家阿罐營養師」發文分享防止消化不良的方法，例如可以在餐食中搭配5款飲料，舒緩胃腸症狀，包含薄荷茶、洋甘菊茶、蘋果醋、檸檬水、茴香茶，此外，吃粽子時也要注意分量並搭配深綠色蔬菜食用，才不會造成身體額外的負擔。

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