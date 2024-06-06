斗六鐵路高架化見曙光！張嘉郡解「3大關卡」　扮重要幕後推手

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者崔至雲／台北報導

推動長達30年的雲林縣斗六鐵路高架化進度牛步，終於在立委張嘉郡與交通部、台鐵與縣政府等多方溝通、協商後，化解各項難題，讓高架計畫向前邁出一大步。不過，回憶起卡關的這5年，縣府也有很多委屈，縣府交通工務局長汪令堯表示，感謝張嘉郡進入立法院後扮演推手，加速完成可行性評估，終於讓斗六鐵路高架化露出一道曙光。

斗六人期盼鐵路高架化已2、30年，雲林縣長張麗善擔任縣長後，2019年起積極爭取推動斗六鐵路高架化，不過交通部始終持反對意見。據了解，5年的時間縣府經歷10幾次的重新送審，每次的交件後常常又會有不一樣的問題衍生出來，從一開始到現在，市府已經解決了70幾項的問題，但仍不斷被交通部刁難，不禁讓人認為有人刻意在卡，最難的就是最後的三項問題，包含鐵道曲率半徑、效益評估、臨時平交道等。

汪令堯談到，終於在張嘉郡就任立委後，先在3月27日邀集時任交通部次長的胡湘麟開會，連續解決兩道關卡，包括彎道曲率半徑改善方案與效益評估等，5日張嘉郡又在立法院舉行多方協調，進一步探討臨時平交道的過渡方案，統合交通部鐵道局、台鐵公司與雲林縣政府等三方不同意見，今日會勘再度拍板設置臨時平交道的過渡方案，讓斗六鐵路高架化進度大躍進。

張嘉郡分享，斗六鐵路高架化是斗六人期盼的重要建設，光是可行性評估就卡了五年；斗六市是雲林縣政府的行政中心，貫穿市區的鐵路建設有9處平交道、3處陸橋以及2處地下道，長年來對斗六造成很多限制與面臨發展瓶頸，也對用路人通行造成不便與危險，因此，斗六鐵路高架化是勢在必行。

張嘉郡誓言，一定要「打開雲林斗六交通的任督二脈」，因此進入立法院不斷做好溝通的橋樑，終於在多次協商後有了新的篇章。

張嘉郡說，斗六鐵路高架化是地方民眾的共同期望，雲林縣府跟議會已經展現地方決心，編列好地方自籌款，她要求鐵道局盡速審查，啟動後續相關事宜，加速斗六鐵路高架化的期程，她會持續緊盯進度，實現斗六人期盼2、30年的鐵路高架化，協助改善雲林交通問題。

