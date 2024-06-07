「潮州副站長」爆紅掀論戰！　百萬網紅神評：大材小用了

▲邱副站長經常拍下違規乘客的行為，並放上網作為教育案例。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）

記者周亭瑋／綜合報導

台鐵潮州站的邱副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道作為案例，引發兩派論戰。百萬網紅Cheap直言，雖然台鐵以人情味著稱，不過副站長「解除契約請出站」之舉其實沒錯，更表示他在原崗位上有點大材小用了。

針對最近爆紅掀戰的潮州副站長，Cheap在臉書表示，「大家都知道，咱們台鐵就以人情味著稱，常常停下來等人，這也是常誤點的原因；但潮州站的副站長非常霸氣，凡事照規矩來，有任何違反台鐵規定的行為，就霸氣解除契約，且用密錄器錄下，上傳到他的YT頻道。」

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他接著說道，像是有位女乘客為了躲陽光，站在樓梯口，副站長擔心影響旅客出入，便請她離開，在對方回嗆關你屁事後，他立刻以《鐵路法》71條第1項第10款，解除契約拒載，要求對方立即出站，「之前還有一名阿北逃票被抓，嗆說自己是台鐵退休老學長，拒絕補票還說要叫警察來，結果副站長霸氣地回，『叫總統來都沒用』；昨天則是有人睡過站，要搭回去被副站長抓包，要求補票，當場拒絕後，副站長又霸氣解除契約。」

▲Cheap評潮州副站長。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

看到副站長種種行徑，Cheap認為，他其實真的沒錯，重點是法條還背得滾瓜爛熟，「但在台鐵有點大材小用了，來台中當交通警察怎麼樣？保證一天可以上傳100部影片。」

對此，網友們紛紛笑回，「潮州的神奇乘客超級多」、「強烈建議來三重當交通警員」、「這個副站長是真的很強，對號車常常會在出發前上車查票」、「很好啊，對自己的工作負責」、「百年難得一見的人才也」、「他有時候也會對於交通問題發表言論」。