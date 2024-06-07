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「國會改革對象是國會！」　黃健豪轟：對政院哪裡窒礙難行？

▲▼國民黨立法院黨團舉行「NCC委員淪二類電信詐騙門神？政府打詐攏係假！」記者會 黃健豪秀黑莓卡 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對行政院對國會改革案提出覆議，立法委員黃健豪指出，這次通過的國會改革法案，對象是國會本身，跟行政權有何干係，立法院的事居然由行政院提出覆議，這才是一件值得憲法法庭思考是否違憲的事，但有心人士，刻意把國會改革法案曲解為國會擴權，實際上，此次修法的核心精神，用一句話描述，就是讓官員在立法院不再有說謊和逃避監督的機會。

黃健豪表示，立院職權行使法的修正，只是讓國會正常化。中華民國憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議的法律案如認為有窒礙難行時，得經總統核可，移請立法院覆議，「我不知道，讓官員不再說謊，對行政院來說，到底哪裡有窒礙難行的地方？」

黃健豪指出，過去看到，為了護航政策，行政院長在院會公然拉業者背書，支持萊豬政策，被業者打臉；也看到行政院發言人公然指控牛肉麵業者使用含萊克多巴胺，又被業者打臉；疫情期間，對高端疫苗有沒有決標公告，也是行政院長在院會上說謊。以上種種，都是立法院要推動國會改革的正當理由。再看到行政院提出的覆議七大理由，四條在說謊，由行政院的高度，製造假消息進行認知作戰，就如同之前的萊克多巴胺事件一樣，兩條在指導立法院開會，一條在做憲法解釋。

對於行政院提出的七大理由，黃健豪強調，行政院就是將聽證權、調查權、藐視國會等概念，全部混為一談，尤其那句「無差別調查民眾」，根本無中生有，帶頭混淆製造社會恐慌。至於一般民眾到底能不能來立法院出席證言？現行未修法的情況下，立委職權本來就可以邀請非政務官列席，修法後這個標準並未改變，只是更加強調在監督制衡行政院的範圍行使調查權，只有跟政府議案或標案密切相關的「綠友友」，才會被邀請協助調查，多數民眾根本不可能也無理由成為調查對象，所謂「廣場大媽都能調查」，「台積電也能調查」，從頭到尾都是假消息。

黃健豪並舉例，現任行政院副院長鄭麗君，擔任立委期間，曾經邀請包含陳為廷等人在內的社會上有關係人員，至立法院備詢，鄭麗君當時也說，應充分給予人民到國會表達意見的權力。而全國律師聯合會理事長，前民進黨立委尤美女，在民國101年12月13日上午九點，主持公聽會時主張，依照中華民國憲法第六十七條規定，及大法官會議釋字第四六一號，委員會開會時可邀請政府官員及社會上有關係人員到會備詢。

黃健豪批評，這次行政院擴張解釋窒礙難行的定義，將違反民主原則、違憲等理由納入窒礙難行，根本才是違憲之舉。行政院如果能跳過憲法法庭定義違憲，並作為覆議的理由，這完完全全就是行政擴權。如果作為國會議員，對行政權的擴張與打壓默不作聲，甘於成為行政院的轄下機關，那才是真的國會香港化、國會人大化。

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