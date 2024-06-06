　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批政院覆議7理由「全是造謠」　民眾黨團：卓榮泰散播假訊息應道歉

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨，會後總召黃國昌回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院今以7大理由對國會改革修法提覆議，使民眾黨團發聲明痛批，院長卓榮泰帶頭造謠。圖為黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院6日提出7大理由，正式針對攸關國會改革的相關修法提出覆議，包括認為無限期審查人事同意權會空轉政府重要職缺、懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責等。對此，立院民眾黨團下午發聲明痛批，行政院長卓榮泰帶頭造謠，應該要向社會道歉。

政院提出的7大原因包括，第一、沒有實質討論，違反民主原則；第二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；第三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；第四、漠視正當法律程序，違反程序正義；第五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；第六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；第七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

針對行政院會6日對國會改革相關修法提覆議，民眾黨團6日下午痛批，政院在立院三讀通過「國會改革法案」後，旋即發布「立法院職權行使法等修正案三讀 卓院長：研議依憲法規定提出覆議」新聞稿，顯然卓榮泰早已決定配合民進黨進行政治操作，今日行政院會不過就是過水，行政機關為了規避監督「先射箭再畫靶」的覆議，踐踏民主審議，令人不齒。

民眾黨團提及，原本以為只有民進黨高層、立委會以「造謠」與「膝反射」回應問題，詎料卓榮泰貴為行政院長，竟也枉顧公務人員義務、應忠誠於國家之職責，公然利用行政院會記者會散佈假消息。

民眾黨團舉例，以政院提的覆議第5點原因來看，聲稱「無限期」審查人事同意權是明顯造假，「法條明定一個月審查期，寫出此理由的行政院官員是識讀能力有問題或是法盲？」

民眾黨團再指，覆議第7點原因稱「懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責」，這也是造假，法條明定官員在國會說謊是否有罪，是要求「就其所知之重要事項，為虛偽陳述者」，何來「懷疑」就可課以刑責之說？且更需經由檢方起訴、法院審判，才可能處以一年以下有期徒刑或拘役，或十萬以下罰金。

民眾黨團痛批，行政院7條覆議原因皆為造謠，意圖製造社會混亂、人民恐懼，卓榮泰應為行政院公然散布假訊息，向社會道歉。

ET快訊
「喵喵」3年害死205人！　平均年齡僅30歲
黃勇傳重回棒球圈！　新下家曝光
唐治平曝大吼原因！　渾身酒氣笑：我要去過生日了
台中出手了！盧秀燕證實「透過管道聯繫輝達」　3點吸引黃仁勳
黃仁勳效應！17所大學AI科技有前途　畢業月薪破6萬
女遭強制執行！工作人員一到她家「暫停業務」　還不捨送錢
快訊／大阪船隻爆炸！　6人當場遭大火吞沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會見美國智庫訪團　朱立倫批民進黨「不該輕易廢除核電」

讓青鳥飛出台北？民進黨將下鄉　細節下周出爐

斗六鐵路高架化見曙光！張嘉郡解「3大關卡」　扮重要幕後推手

才批傅崐萁花東三法「害死花蓮」　鍾東錦又酸：我喜歡說老實話

台中也出手了！盧秀燕證實「透過管道聯繫輝達」　3點吸引黃仁勳

林右昌：兩岸對話民進黨「善意不變」　但善意不能只是單方面

衛福部喊話WHO跳脫政治框架！　感謝4友邦提案力挺台灣加入WHA

分析／顧立雄起手式「消除國軍形式主義」只是小菜　難題還在等他

痛批政院覆議7理由「全是造謠」　民眾黨團：卓榮泰散播假訊息應道歉

卡關多年！斗六鐵路高架化「過3關」　張嘉郡會勘三方獲共識

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

會見美國智庫訪團　朱立倫批民進黨「不該輕易廢除核電」

讓青鳥飛出台北？民進黨將下鄉　細節下周出爐

斗六鐵路高架化見曙光！張嘉郡解「3大關卡」　扮重要幕後推手

才批傅崐萁花東三法「害死花蓮」　鍾東錦又酸：我喜歡說老實話

台中也出手了！盧秀燕證實「透過管道聯繫輝達」　3點吸引黃仁勳

林右昌：兩岸對話民進黨「善意不變」　但善意不能只是單方面

衛福部喊話WHO跳脫政治框架！　感謝4友邦提案力挺台灣加入WHA

分析／顧立雄起手式「消除國軍形式主義」只是小菜　難題還在等他

痛批政院覆議7理由「全是造謠」　民眾黨團：卓榮泰散播假訊息應道歉

卡關多年！斗六鐵路高架化「過3關」　張嘉郡會勘三方獲共識

嘉縣副議長陳怡岳贈「愛心粽」　透過警局志工送暖170戶弱勢少年

會見美國智庫訪團　朱立倫批民進黨「不該輕易廢除核電」

南投信義鄉公所秘書超貪！勾結廠商5年搶227採購案　與弟同遭收押

「拒跳科目三」影帝張譯爆熱議！6月來台會影迷　王大陸當台灣代表

快訊／王冠閎遭爆未完成禁藥檢測　發聲明自清「沒接到通知」

【廣編】減碳接軌國際！冠德企業集團獲「1.5°C溫控目標」成效卓越企業認證

鑽戒品牌主打一生1枚！她訂婚才知「男友把婚戒送別人」　怒揭出軌

住戶曝唐治平「頂樓見屍第一反應」！不認反問：我可以抽根菸嗎？

中國國企違規造假21家被罰　錦州港「虛增逾300億」收入

Joeman合體元元跳〈麻辣糖葫蘆〉！　還原洗腦舞步：請學妹吃

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

政治熱門新聞

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

不用跟團了！國防部開放軍人出國自由行

韓國瑜生日快樂！　 江啟臣請吃「韓江烤肉」提前慶生萬人按讚

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

嘉縣議員KTV摟妹玩很開？縣議會說明了

快訊／顧立雄起手式下令「仁政」！　全軍休假恢復常態

快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效！維持戰機妥善

25年來首度！　韓國瑜無預警現身委員會：朝野一起打詐

鍾東錦稱傅崐萁花東三法「害死花蓮」　綠委：看到江湖人智慧

「黃仁勳不該在胸前簽名！」 　 周玉蔻批該女：不恰當又不禮貌

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

盧秀燕證實「透過管道聯繫輝達」3點吸引黃仁勳

賴清德恭賀莫迪連任　發文破百萬瀏覽

行政院會今新增討論國會擴權法覆議　通過後正式提出

更多熱門

相關新聞

政院提7理由覆議國會改革　國民黨團轟：不顧主流民意

政院提7理由覆議國會改革　國民黨團轟：不顧主流民意

行政院6日提出7大理由，正式針對攸關國會改革的相關修法提出覆議。對此，國民黨團不僅也提7大理由反駁，更指出，行政院長卓榮泰剛上任就罔顧新國會新民意，忽視國會改革的重要性，表達高度遺憾，如此不顧主流民意、只想走回頭路的卓內閣，只會離主流民意越來越遠。

經濟部長不支持補貼台電？　行政院緩頰

經濟部長不支持補貼台電？　行政院緩頰

輝達投資台灣落腳何處？　行政院：樂見各縣市努力招商

輝達投資台灣落腳何處？　行政院：樂見各縣市努力招商

對國會擴權修法提覆議　行政院：諮詢對象包含學界、實務界

對國會擴權修法提覆議　行政院：諮詢對象包含學界、實務界

還沒收到覆議理由書　府：會審慎評估

還沒收到覆議理由書　府：會審慎評估

關鍵字：

民眾黨立法院行政院覆議國會改革卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

57歲林美秀驚爆罹血友病！

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面