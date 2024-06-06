痛批政院覆議7理由「全是造謠」　民眾黨團：卓榮泰散播假訊息應道歉

▲行政院今以7大理由對國會改革修法提覆議，使民眾黨團發聲明痛批，院長卓榮泰帶頭造謠。圖為黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院6日提出7大理由，正式針對攸關國會改革的相關修法提出覆議，包括認為無限期審查人事同意權會空轉政府重要職缺、懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責等。對此，立院民眾黨團下午發聲明痛批，行政院長卓榮泰帶頭造謠，應該要向社會道歉。

政院提出的7大原因包括，第一、沒有實質討論，違反民主原則；第二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；第三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；第四、漠視正當法律程序，違反程序正義；第五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；第六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；第七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

針對行政院會6日對國會改革相關修法提覆議，民眾黨團6日下午痛批，政院在立院三讀通過「國會改革法案」後，旋即發布「立法院職權行使法等修正案三讀 卓院長：研議依憲法規定提出覆議」新聞稿，顯然卓榮泰早已決定配合民進黨進行政治操作，今日行政院會不過就是過水，行政機關為了規避監督「先射箭再畫靶」的覆議，踐踏民主審議，令人不齒。

民眾黨團提及，原本以為只有民進黨高層、立委會以「造謠」與「膝反射」回應問題，詎料卓榮泰貴為行政院長，竟也枉顧公務人員義務、應忠誠於國家之職責，公然利用行政院會記者會散佈假消息。

民眾黨團舉例，以政院提的覆議第5點原因來看，聲稱「無限期」審查人事同意權是明顯造假，「法條明定一個月審查期，寫出此理由的行政院官員是識讀能力有問題或是法盲？」

民眾黨團再指，覆議第7點原因稱「懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責」，這也是造假，法條明定官員在國會說謊是否有罪，是要求「就其所知之重要事項，為虛偽陳述者」，何來「懷疑」就可課以刑責之說？且更需經由檢方起訴、法院審判，才可能處以一年以下有期徒刑或拘役，或十萬以下罰金。

民眾黨團痛批，行政院7條覆議原因皆為造謠，意圖製造社會混亂、人民恐懼，卓榮泰應為行政院公然散布假訊息，向社會道歉。