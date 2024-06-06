看政院覆議7理由「差點噴飯」　黃國昌怒嗆：若要打假訊息先辦卓榮泰

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院6日提出7大理由，針對攸關國會改革的相關修法提出覆議，使立院民眾黨團6日下午批評，行政院長卓榮泰帶頭造謠，應向社會道歉。民眾黨團總召黃國昌晚間痛罵，自己早就知道卓榮泰是會公然說謊的慣犯，只是意外政院聲明「不僅水準低落，且充斥造謠假訊息」，讓他差點噴飯，認為如果國家要認真打假訊息，就先從卓榮泰開始辦。

政院提出的7大原因包括，第一、沒有實質討論，違反民主原則；第二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；第三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；第四、漠視正當法律程序，違反程序正義；第五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；第六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；第七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

針對政院覆議理由，民眾黨團發聲明痛批，今日行政院會不過就是過水，行政機關為了規避監督「先射箭再畫靶」的覆議，踐踏民主審議，令人不齒；原本以為只有民進黨高層、立委會以「造謠」與「膝反射」回應問題，詎料卓榮泰貴為行政院長，竟也枉顧公務人員義務、應忠誠於國家之職責，公然利用行政院會記者會散佈假消息。

而黃國昌6日晚間接受《阿姐反抗軍》網路節目訪問，進一步酸說，自己對於民眾黨團聲明，某程度上99％都同意，而剩下的1％，是因黨團聲明寫「本以為會造謠、膝反射回應問題的只有民進黨高層跟立委，想不到卓榮泰貴為行政院長，竟公然利用行政院會記者會散播假訊息」等，「老實說這段描述，我是不認同的。」

黃國昌大酸，因為當總統賴清德公布卓榮泰接閣揆時，自己就坦言「非常失望」、「無法理解賴清德為什麼會提名一個會公然說謊的慣犯當行政院長」，所以自己與黨團不一樣的地方，便是「我早就知道他（卓榮泰）是會公然說謊的慣犯。」

黃國昌指出，其實早在要開行政院會前，卓榮泰第一時間就嗆聲過要提覆議，而這院會只是過水，所以對於今天提覆議感到不意外，「我真的意外的是，新行政院團隊發出來的聲明，不僅水準低落，而且充斥著造謠假訊息，我老實說，看了差點有點噴飯！」

黃國昌認為，行政院新聞稿全部只有口號標題，沒什麼具體內容，有內容的也只是假訊息，「我們國家如果真的要認真打擊假訊息的話，要先從行政院長卓榮泰開始辦，先辦院長！」因為卓利用行政院會公然散播假訊息。

黃國昌舉例，政院覆議理由第七點寫「『懷疑』官員虛偽陳述，即可課以刑責」，「我想請問行政院，是哪位天兵寫出這種東西？」有關於官員虛偽陳述，是訂在《刑法》第141條之一的「藐視國會罪」，而這不是由立法院決定，是得經過法官判決確定，構成要件是就其所知官員知道重要事情卻虛偽陳述，才會處1年以下有期徒刑或拘役，或20萬元以下罰金。

「我覺得今天看到這聲明，第一個該跳出來抗議的應是司法院！」黃國昌批評，司法院應該批評行政院，法院判刑虛偽陳述、偽證、確認有說謊才會判刑，行政院怎麼可以說是「懷疑」虛偽陳述就判刑？這根本是胡說八道，完全是假訊息。

黃國昌說，過去民進黨要辦網友假訊息，最喜歡使用《社維法》，若真的要辦，第一個就該辦卓榮泰，「非常訝異政院怎麼會墮落成這樣？」呼籲司法院相關的憲政機關，一定要出來大聲斥責行政院，怎麼可以散播假訊息？而他也認為立法院要硬起來，面對這種公然造謠說謊的行政院，難道沒有基本態度嗎？

另外，針對政院覆議理由第5項「無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺」，黃國昌說明，修改後的《立法院職權行使法》強化人事同意權審查時間，是「最少一個月」，怎麼會變成無限期審查？過去的民進黨立委段宜康、尤美女、顧立雄於2016年民進黨提的國會改革法案，針對人事同意權審查就是最少一個月，這是民進黨的主張，且政院現在寫「『無限期』審查人事同意權，請問你到底在胡扯什麼？」

黃國昌也回憶道，過去前總統馬英九提名大法官，從提名到同意權審查通過，花了共21天，當時民進黨批評把立院當橡皮圖章、踐踏大法官尊嚴、形同過水的審查程序，而前總統蔡英文2023年最後一次提名5名大法官，從提名到立院同意權行使通過，則是花22天，「好啦！有進步啦！進步一天。」請身兼民進黨主席的賴清德，回去好好看民進黨過去的主張為何，「我不信你不知道、看不懂，結果現在全部大家都裝失憶，反正帶著支持民進黨群眾喊口號就好。」