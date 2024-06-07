藍營不滿行政院覆議　綠委喊「歡迎倒閣」：解散國會讓民意檢驗

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過國會改革相關法案，行政院在5日收到條文後隨即在6日院會通過提出覆議。對於覆議案，綠委陳冠廷今（7日）表示，現在可以觀察到很多國民黨、民眾黨立委對最近的立法過程有意見，若作出調整，還是可以對年輕民眾交代。綠委許智傑也指出，若行政院覆議不成功，歡迎國民黨提倒閣，解散國會重新讓民意檢視。

綠委陳冠廷表示，若民眾黨不出席、棄權，這個法案就會有變數，影響最深刻的不是國民黨、而是民眾黨，許多年輕人對不經過討論、沒有程序正義的過程有所不滿，現在可以觀察到很多國民黨、民眾黨立委對最近的立法過程有意見，若作出調整，還是可以對年輕民眾交代。

陳冠廷指出，相關施行都符合法律規章，該怎麼做怎麼做，很多民眾反映對擴權法案不滿，當然要窮盡所有法律上所容許的做法，包含剛剛提到的覆議、憲法法庭等，這都是應該做的，是符合規範跟憲政體制的做法。

對於覆議案表決，綠委許智傑表示，希望民眾黨迷途知返，知道這是人民不能接受的法案，覆議案時起義來歸、贊成行政院提議，也要跟國民黨喊話，幾席有可能被罷免的國民黨立委要把自己顧好，這明明是不合理、不合法法案 還跟國民黨一樣堅持反對的話 恐怕會讓人民意見更多 到時候罷免機會更高，希望藍白兩黨都起義來歸，不要再像前一陣子一樣鴨霸。

許智傑直言，若行政院覆議不成功，依照道理，傅崐萁也可以提倒閣，歡迎國民黨提倒閣，解散國會重新讓民意檢視，覆議案提到希望藍白同仁起義來歸，不要贊成傅崐萁想法，若還是不通過，希望國民黨提倒閣、解散國會接受民意檢驗。