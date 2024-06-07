　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營不滿行政院覆議　綠委喊「歡迎倒閣」：解散國會讓民意檢驗

▲▼卓榮泰 鄭麗君 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過國會改革相關法案，行政院在5日收到條文後隨即在6日院會通過提出覆議。對於覆議案，綠委陳冠廷今（7日）表示，現在可以觀察到很多國民黨、民眾黨立委對最近的立法過程有意見，若作出調整，還是可以對年輕民眾交代。綠委許智傑也指出，若行政院覆議不成功，歡迎國民黨提倒閣，解散國會重新讓民意檢視。

綠委陳冠廷表示，若民眾黨不出席、棄權，這個法案就會有變數，影響最深刻的不是國民黨、而是民眾黨，許多年輕人對不經過討論、沒有程序正義的過程有所不滿，現在可以觀察到很多國民黨、民眾黨立委對最近的立法過程有意見，若作出調整，還是可以對年輕民眾交代。

陳冠廷指出，相關施行都符合法律規章，該怎麼做怎麼做，很多民眾反映對擴權法案不滿，當然要窮盡所有法律上所容許的做法，包含剛剛提到的覆議、憲法法庭等，這都是應該做的，是符合規範跟憲政體制的做法。

對於覆議案表決，綠委許智傑表示，希望民眾黨迷途知返，知道這是人民不能接受的法案，覆議案時起義來歸、贊成行政院提議，也要跟國民黨喊話，幾席有可能被罷免的國民黨立委要把自己顧好，這明明是不合理、不合法法案 還跟國民黨一樣堅持反對的話 恐怕會讓人民意見更多 到時候罷免機會更高，希望藍白兩黨都起義來歸，不要再像前一陣子一樣鴨霸。

許智傑直言，若行政院覆議不成功，依照道理，傅崐萁也可以提倒閣，歡迎國民黨提倒閣，解散國會重新讓民意檢視，覆議案提到希望藍白同仁起義來歸，不要贊成傅崐萁想法，若還是不通過，希望國民黨提倒閣、解散國會接受民意檢驗。

ET快訊
ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白表
蔡阿嘎開除蘿拉「5月2日」就露餡！　網：原來是這時候
快訊／塞爾提克打爆獨行俠！　冠軍賽奪首勝
快訊／永康住商大樓女墜樓！　頭顱破裂亡
快訊／北市府當毒窟！女科員慘了...一句話遭求處重刑
黃仁勳擬出售輝達60萬股！　套現約逾7億美元
快訊／國中會考成績公布！高分群1.7萬人　5A作文6級分71
蘿拉「地院公告疑被挖」不只一件！　法律系神解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「國會改革對象是國會！」　黃健豪轟：對政院哪裡窒礙難行？

外婆、母親赴美空軍官校畢典車禍　我國畢業生擔千萬醫藥費

藍營不滿行政院覆議　綠委喊「歡迎倒閣」：解散國會讓民意檢驗

ET民調／兩岸未來怎交流？　57.5%支持「先擱置爭議」

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

經濟部長擁核與賴政府不同調？　卓榮泰：立場非常一致

為覆議案開戰藍白沒在怕　卓榮泰嗆：我跟黃國昌誰公信度強？

政院提覆議是向國會宣戰！　賴士葆轟：把自己當太上皇

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

媒體追問第一擊定義　顧立雄強調「自衛權」：這部分不宜對外公開

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

「國會改革對象是國會！」　黃健豪轟：對政院哪裡窒礙難行？

外婆、母親赴美空軍官校畢典車禍　我國畢業生擔千萬醫藥費

藍營不滿行政院覆議　綠委喊「歡迎倒閣」：解散國會讓民意檢驗

ET民調／兩岸未來怎交流？　57.5%支持「先擱置爭議」

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

經濟部長擁核與賴政府不同調？　卓榮泰：立場非常一致

為覆議案開戰藍白沒在怕　卓榮泰嗆：我跟黃國昌誰公信度強？

政院提覆議是向國會宣戰！　賴士葆轟：把自己當太上皇

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

媒體追問第一擊定義　顧立雄強調「自衛權」：這部分不宜對外公開

連日雨勢重創血庫　南部醫療用血告急亟需捐血幫助

「蘿拉同名」裁定公告曝！簽90萬本票遭強制執行　和潤：不便透露

黃仁勳颳AI炫風　大立光林恩平苦笑「看得到分不到」

李榮浩暴雨開唱！拉大提琴「沒手擦臉」　雙眼緊閉表情超猙獰引爆笑

買福袋沒中獎卻被課稅　土匪式徵稅殘害台灣

「國會改革對象是國會！」　黃健豪轟：對政院哪裡窒礙難行？

外婆、母親赴美空軍官校畢典車禍　我國畢業生擔千萬醫藥費

同事不去墾丁「要飛沖繩玩」　他愣：端午節才放3天

住花蓮飯店買1送1！順遊必玩3景點　有最新韓系咖啡廳、親子農場

陸2024高考登場！1342萬考生創新高　AI監考嚴防「智慧作弊」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

台灣團赴陸1人遭留置　團員都回家後才放人

賴清德為何沒有接見「黃仁勳、蘇姿丰」？　他曝背後原因

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

傅崐萁稱「花東三案」拚7月闖關　柯志恩：我真的無法理解

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

經濟部長：2條件過關「核三延役」就會做

平緩房價！　內政部：力拼8年百萬租屋計畫如期完成

柯見美台商會訪問團　獲邀9月訪費城

ET民調／近九成支持大巨蛋收益按比例捐公益

黃國昌嗆：若要打假訊息　先辦卓榮泰

國軍伙食費明年調增　最高月增1168元、30年未動「夜點費」也將提高

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

北捷曝「淡水信義線異常」初步原因

陸委會民調：5成5支持強化「反滲透法」

更多熱門

相關新聞

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白立院表現

紛擾不斷的國會改革法三讀通過，行政院對此提出覆議再掀波瀾。根據《ETtoday民調雲》所做調查，57.3%民眾支持國會改革，其中「總統國情報告」的支持度最高，達65.7%。至於立委們在立法院的表現，有41.4%支持藍營與白營（國民黨28.4%、民眾黨13.0%），26.8%民眾支持民進黨。

ET民調／兩岸未來怎交流？　57.5%支持「先擱置爭議」

ET民調／兩岸未來怎交流？　57.5%支持「先擱置爭議」

政院提覆議是向國會宣戰！　賴士葆轟：把自己當太上皇

政院提覆議是向國會宣戰！　賴士葆轟：把自己當太上皇

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

傅崐萁嗆卓榮泰覆議失敗要下台　郭國文：其實是他自己俗辣

傅崐萁嗆卓榮泰覆議失敗要下台　郭國文：其實是他自己俗辣

關鍵字：

國會改革傅崐萁國民黨民進黨民眾黨陳冠廷許智傑

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面