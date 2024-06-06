不滿國會改革行政院提覆議　傅崐萁連嗆3次：若失敗卓榮泰要下台嗎？

▲傅崐萁。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院今（6日）針對立法院三讀通過的國會改革修法提出覆議，立院國民黨團總召傅崐萁下午受訪時，連問行政院長卓榮泰三次，「如果覆議不成功，卓榮泰要負政治責任下台嗎」。傅崐萁直言，這是立法院職權行使法，不曉得與行政院有什麼直接利害關係？難道要持續貪贓腐敗嗎？

傅崐萁今受訪表示，昨天立法院才把國會改革修法正式送到行政院，很遺憾短短不到24小時，卓榮泰就在行政院會提覆議案，當然也照劇本演出立刻通過。傅崐萁說，所有立法院審查的過程，民進黨粗暴用暴力，9波攻擊，不用民主方式面對民主課題，院會還是依照所有程序一一完成，公開透明，大家隨時可以上網去看，這都是公開錄影程序完備。

「不了解卓榮泰，這是立法院職權行使法，跟行政院有什麼直接利害關係？」，傅崐萁強調，立法院依法行使職權，難道卓榮泰希望行政院官員到立法院要虛偽不實的表達？要持續貪贓腐敗？要持續讓國會沒有陽光嗎？就連民進黨前輩、前台南縣長蘇煥智，都說國會改革都是民進黨一貫主張，讓國會有權，政府廉能，希望賴清德總統不要反改革。

傅崐萁說，民進黨前輩先賢先烈，希望台灣民主深化蛻變，但是民進黨當家之後，一切腐敗貪汙，卓榮泰是台灣行政院長，不是賴清德辦公室主任，不能再用幕僚心態，提出完全無厘頭的覆議案。

傅崐萁也喊話卓榮泰，請三思，15天內要處理，如果覆議案沒成功，卓榮泰要負政治責任下台嗎？請講清楚說明白，這不是兒戲，這是國會國家民意最高殿堂，動輒要把民主改革法案提覆議，如果覆議不成功，卓榮泰要負政治責任下台嗎？