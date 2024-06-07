于北辰不忍了 ：上電視不能亂講話？ 　 為何要消滅王義川

▲王義川日前改口他沒有資料，辯稱用膝蓋想就知道分析結果。（圖／翻攝驚爆新聞線YT）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川近日在政論節目中自爆，稱可以用手機訊號定位分析立法院外抗議群眾的年齡，此言一出，引發外界質疑侵犯隱私。王義川隨後又改口宣稱自己沒有資料，是「看人就知道、看影片就知道、看直播就知道，用膝蓋想也知道」。針對此事，退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰直言：「電視前面不能亂講嗎？有多少名嘴在亂講！」

針對王義川爭議，于北辰日前在政論節目《新聞面對面》上表示，這件事是否真的有受害者？王義川的言論是否真的傷害到任何人？他回憶起當時青鳥行動的情景，表示自己當時就在現場，但並不覺得自己的隱私權受到了侵害。

▲于北辰護航王義川：電視前面不能亂講話嗎？ （圖／翻攝新聞面對面YouTube）

于北辰進一步指出，王義川能不能在節目上做假設？若按照大清律例，假設好像沒有罪。如果王義川說自己只是在假設，甚至承認自己亂講的，那會怎麼樣？「電視前面不能亂講嗎？有多少名嘴在亂講！」

于北辰還提到，國民黨立委徐巧芯在直播上都可以隨意發言，甚至說出「我就踢她、不打她打誰」這樣的話，事後也可以辯稱自己只是隨口一說。

他強調，立委們可以隨意發言，為什麼王義川這樣的一介草民不能嘴？為何一定要對王義川窮追猛打，將他打倒對在野黨有何好處？這才是值得探討的重點。