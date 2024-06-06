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花東3案藍黨內互打　綠委指柯志恩「棄傅保韓」：建議公開智庫報告

▲▼國民黨立委柯志恩接任高雄黨部主委。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁提出「花東3案」，因預估經費高昂、環境影響過大，就連藍營內部都出現雜音，智庫認要再評估、藍委也有意見。對於國民黨內互打情形，民進黨團今（6日）表示，國民黨網內互打沒極限，藍委柯志恩更「棄傅保韓」，建議柯志恩公開智庫報告，讓大家知道傅崐萁、韓國瑜，或是過去這些簇擁他們的立委有多荒謬。

黨團總召柯建銘感嘆，大逃亡啊！每個人假清高起來了，都皮皮挫，趕快逃亡啊，國民黨網內互打沒極限，打死一個算一個，人民罷免聲音已經起來，「在人民眼中，你們已經不是立法委員了，實體的罷免就不知道了，靜觀其變。」

對於國民黨立委柯志恩也認為應謹慎處理，黨團幹事長吳思瑤指出，柯志恩是國民黨智庫執行長，說花東三法沒共識，不要團進團出，她就是開了這槍擺明要逃難。

而傅崐萁昨日於國民黨中常會上聲稱，環島高鐵、國道6號東延是「立法院長韓國瑜的願望」，遭酸是在甩鍋。柯志恩也表示，因此這樣的說法有大的落差。對此，副幹事長洪申翰則認為，柯志恩是「棄傅保韓」，建議柯志恩公開智庫報告，讓大家知道傅崐萁、韓國瑜，或是過去這些簇擁他們的立委有多荒謬。

柯建銘強調，柯志恩就是趕快逃命甩鍋而已，52個人都有簽名，逃不掉的。不要假高尚，搞這套。這些動作都為時已晚，柯志恩要選高雄市長要好好想，這都是共犯結構，怎麼今天才發現不對？

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