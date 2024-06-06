傅崐萁重申花東三案BOT　柯建銘還原「2月密會」揭：傅是要引進中資

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁近日力推「花東交通三案」引起黨內反彈，據媒體報導，傅昨更在中常會上提到，環島高鐵跟國道6號東延是立法院長韓國瑜願望，今（6日）稍早也自己召開記者會澄清相關爭議。對此，民進黨團總召柯建銘感嘆，傅崐萁雨中孤獨哀嚎、眾叛親離，他在哀嚎韓國瑜跑去哪了、黃國昌應該在旁邊吧？3個人應該一起開記者會，人呢？傅崐萁就是在包牌，重點就是引進中資，傅崐萁講清楚，不要再騙人了。

柯建銘表示，傅崐萁記者會何其淒涼，以前都是站一排人，現在酒店關門、人跑光了，看了之後無限感慨，一個人居然可以說謊至此，傅崐萁說是韓國瑜競選政見、幫他提的，大家互踢皮球。但藍白沒有一個人跑得掉，行政院長2月拜訪韓國瑜時，韓就是講環島高跟國六東延，當時被冷回，現在傅崐萁卻又說是兩院院長同意的，「鬼扯！傅崐萁不要考驗我的記憶，你會很糗。」

柯建銘還原，傅崐萁當選國民黨團總召後，隔天就打電話給當時行政院副秘，說馬上要去看時任副院長鄭文燦，2月4日早上11點在他的青島東路辦公室，自己、鄭文燦跟傅崐萁3人坐下來談，傅崐萁就是提出這三大案，當時鄭文燦說已經投入花蓮交通建設將近3千億，這些還要好好研究；自己當下一看就說這不會成。

柯指出，傅崐萁一直說引進國際資金、BOT，但不要再說謊了，藍白提的法案版本還是一樣是特別條例、涵蓋公務預算，BOT只是其中一個選項，但若只是要BOT根本不必立法，奇怪，他怎麼看不到自己提案第三款寫政府出資？且這個提案已經擺在院會、隨時都可以表決，他們還想賴掉嗎？

柯建銘分析，傅崐萁後來在立院成立RCEP聯誼會，就是中國一帶一路，傅崐萁在包牌，第一、最好就是引進主權基金，讓中國一帶一路到台灣、讓台灣政府欠錢，到時候還不出來就是他的了；第二、叫政府編列特別預算，重點就是引進中資，傅崐萁講清楚，不要再騙人了。

對於傅崐萁稍早記者會，柯建銘也酸，傅崐萁雨中孤獨哀嚎、眾叛親離，他在哀嚎韓國瑜跑去哪了、黃國昌應該在旁邊吧？3個人應該一起開記者會，人呢？這是藍白簽名的提案，三個人是共犯結構，一天不撤案，恥辱印記就烙印在他們三人臉上，尤其印在黃國昌俊俏臉龐上，非常突兀。