藍智庫認傅崐萁花東三案應再評估　綠嘆「哪點沒講過」：唯一要求撤案

▲傅崐萁回應三大交通法案。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁近日力推「花東交通三案」引起黨內反彈，國民黨智庫、黨內立委都急踩煞車，傅崐萁今（6日）稍早也自己召開記者會澄清相關爭議。民進黨團今（6日）質疑，過去站在傅崐萁後面軍容壯盛的國民黨立委們呢？今天都去了哪裡？他們現在認為不可行的理由，每一項都是民進黨3月就提出的，早就說破嘴，可惜狗吠火車，只要一天不撤案，這就是一個恥辱印記、印在傅崐萁韓國瑜跟國民黨臉上，民進黨團唯一要求就是立即撤案。

黨團幹事長吳思瑤表示，政治真理只有憲法跟民意，傅崐萁三大法案錢坑就是錢坑、違憲就是違憲，違反交通評估、財政紀律，這些民進黨團從3月一直提醒的部分，國民黨從黨中央智庫、黨團，現在才急著要下車，他們現在認為不可行的理由，每一項都是民進黨3月就提出的，早就說破嘴，可惜狗吠火車。

對於傅崐萁今日召開記者會，吳思瑤坦言，一度以為傅崐萁要棄暗投明，沒想到雨中孤零零一個的傅崐萁，依舊選擇跟民意對幹，眾叛親離的傅崐萁還要繼續執迷不悟？不管是過去用特別預算還是用公務預算，怎麼改都會動支到公務預算，要全採BOT現行條例就可以適用，又何必另立法規？他為何執迷不悟？背後壓力真的這麼大嗎？

對於傅崐萁記者會，黨團副幹事長洪申翰質疑，洪孟楷、林思銘呢？過去站在傅崐萁後面軍容壯盛的國民黨立委們呢？今天都去了哪裡？為何傅崐萁一個人孤零零的蒼白辯駁，內容更不堪入目，毫無道理可言，只想問：國民黨智庫做出報告，請問智庫報告有沒有告訴傅崐萁，花東三法有違反環評、政治凌駕專業之餘？會排擠一般建設預算？設立專法是否有待商榷？

洪申翰指出，這是公共政策，每個人都可以把道理講清楚，光是國民黨內部報告，恐怕就對傅崐萁長期以來一意孤行的花東三法做出清楚回應，且這不只是傅崐萁的，韓國瑜也參一腳，要環島高鐵、打通中央山脈東六延，現在跳車了就不用負責嗎？

洪申翰強調，只要一天不撤案，這就是一個恥辱印記、印在傅崐萁韓國瑜跟國民黨臉上，民進黨團唯一要求就是立即撤案，還給國會清明空間，傅崐萁跟韓國瑜應該要道歉。