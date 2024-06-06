鄭文燦談兩岸要降低風險意外　未來「存好心、說好話、做好事」

▲ 鄭文燦7日即將正式接任海基會董事長。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣工商企業聯合會今(6)日舉行第八屆第二次理監事聯席會議，邀請台中市長盧秀燕、陸委會主委邱垂正進行專題演講，即將擔任海基會董事長鄭文燦出席晚宴與台商交流。談到未來海基會第一線任務，鄭文燦指出首先釋出善意，依照兩岸關係條例精神促進民間交流，並且起許自己「存好心、說好話、做好事」，盡量推動兩岸往好的方向走。

台灣工商企業聯合會今舉行第八屆第二次理監事聯席會議，邀請台中市長盧秀燕、陸委會主委邱垂正進行專題演講。盧秀燕針以「經濟好發展 市民好生活 打造宜居台中」為題，邱垂正演講主題聚焦「兩岸經貿交流情勢與因應」。

即將上任海基會董事長鄭文燦也出席晚間活動，上台致詞時，他首先謝謝國民黨立委陳玉珍，對於持續推動恢復「小三通」是兩岸和平重中之重，台灣能夠有序發展，一定要把握這個原則。

鄭文燦也向在場台商喊話，未來海基會是第一線的服務角色，「促進交流對話，多一點善意，讓兩岸能夠更好，不讓意外要減少，風險要降低」，希望在彼此尊重前提之下，達成經貿互利和交流會和目標。

談及賴總統520就職的演說，陸方採取相關的行動。對此，鄭文燦也說，希望陸方行動收斂之後，回到健康有序的交流生活，不管是陸客、陸生一致的開放。

鄭文燦也指出，工商聯在兩岸的角色很重要，也是十分重要的對口，希望能幫助台灣方面向陸方傳達，彼此往好的方向發展，才會助於兩岸更好。

話鋒一轉，鄭文燦也透露，未來海基會有些工作即將開展，關於台商服務、兩岸相關議題，都會盡量的聽取大家意見，一起事情做得更好，「符合中華民國台灣最大的利益，才是目標」。

鄭文燦也指出，未來依照「兩岸關係人民條例」精神來促進民間交流，釋出善意，對等和平是最重要的出發點，「存好心、說好話、做好事，盡量往好方面推動」。

