推薦羅文嘉任海基會秘書長　陸委會：「強強聯手」促兩岸良性發展

▲羅文嘉獲推薦擔任海基會秘書長。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長已內定將由前行政院副院長鄭文燦接任，陸委會24日表示，海基會副董事長、秘書長一職推薦前民進黨秘書長羅文嘉擔任，「相信必能搭配鄭董事長強強聯手，共同合作推動海基會業務，促成兩岸關係良性發展」

陸委會提到，「羅文嘉長期參與中央及地方事務，社會服務經驗豐富；對社會重要議題保持關注，心思細密，為人謙和溫暖，本會相信憑藉羅先生擅於溝通協調之特質，定能搭配鄭（文燦）董事長共同組成最強的海基會團隊，為國人提供更好的服務。」

陸委會說明，海基會是政府大陸工作體系重要的一環，負責兩岸協商、交流與服務業務，任務繁重，責任艱鉅，「政府預祝準董事長鄭文燦先生及副董事長兼秘書長羅文嘉先生，於海基會董監事會議完成推選及聘任程序後，共同率領海基會全體同仁，持續推動會務順遂進行。」

陸委會還說，將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

羅文嘉畢業於台大政治系，曾參與野百合學運，退伍擔任陳水扁的國會助理，陳水扁當選台北市長後，羅文嘉擔任台北市政府新聞處處長、發言人，成為當時台灣最年輕的政務官。羅文嘉後又擔任過立法委員、客委會主委，並曾一度淡出政壇，直到2019年復出擔任民進黨秘書長。