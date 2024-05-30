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老兵「等不到兩岸開放」病逝　兒75年後「跨海求助台灣」找到墓地

▲▼老兵父撤退來台後病逝　76歲兒子「跨海求助台灣」找到墓地了！。（圖／翻攝海基會）

▲劉姓教師1歲時就跟父親分離，75年後來到父親的墳前祭拜。（圖／翻攝海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

四川成都76歲的劉姓教師3月透過台商向海基會陳情，稱其父在國軍撤退時被帶往台灣，留下懷有身孕的妻子及兒女，並於兩岸開放探親前就不幸病逝，家人非常希望能找到父親在台的墓地，好好祭拜。海基會歷經跨部會協調，成功找到劉父的墓地，劉姓教師也獲准來台，於日前抵台祭拜了父親，完成一直以來的心願。

海基會3月中旬接獲成都台商協會轉來陳情協處案件，成都76歲的退休劉姓教師表示，1949年他的父親隨國軍自成都撤退時，原規劃攜家屬隨行，因戰情變化不准家屬同行，隨部隊離開後留下懷有4個月身孕的妻子及一對稚齡兒女，一家人自此分隔兩岸，斷了音訊。

劉姓教師提到，隻身在台的劉父未能等到兩岸開放探親，於民國70年病逝，僅能由軍中同袍協助辦理後事，事後再透過管道輾轉向大陸家屬通報死訊，此事成為家人心中永遠的遺憾。

劉姓教師在去年一場大病後，萌生在有生之年能找到父親墓地並完成來台祭拜的心願，因而透過成都台商協會轉達，希望得到海基會協助。 

▼劉姓教師拜會陸委會主委邱垂正，感謝其提供的協助。（圖／翻攝海基會）

▲▼老兵父撤退來台後病逝　76歲兒子「跨海求助台灣」找到墓地了！。（圖／翻攝海基會）

由於陸方家屬提供的資訊有限，海基會立即協調相關機關透過管道查詢，經多方努力，查到劉姓同名士官長過世後葬在台北市富德公墓。海基會同仁親自前往察看，在偌大的公墓裡搜尋，終於找到劉故士官長墓地。

考量現階段陸籍人士申請來台事由，尚未全面恢復開放，為協助促成家屬來台祭拜的心願，時任海基會秘書長邱垂正（現任陸委會主委）親自拜會內政部及移民署，盼能基於人道考量共同促成此事，平撫歷史造成的傷痛。最終，在跨部會相關機關全力協助下，同意家屬以專案方式申請來台。

值得注意的是，期間退輔會及台北榮服處也協助查詢劉故士官長生前服役經歷、居住地等有關資訊，還雇員前往清理墓地。

陸方家屬5月28日晚間抵台，隔天帶著來自四川家鄉的點心、香燭等供品，在海基會、退輔會及台北榮服處人員陪同下，前往富德公墓祭拜。

▼劉姓教師拜會海基會，海基會代理秘書長高建智接見。（圖／翻攝海基會）

▲▼老兵父撤退來台後病逝　76歲兒子「跨海求助台灣」找到墓地了！。（圖／翻攝海基會）

76歲的劉姓教師逐字讀出寫給亡父的祭文，感慨訴說超過一甲子所經歷的磨難，以及家人的思念與遺憾，讓所有在場人員為之動容。

在完成祭拜父親的宿願後，家屬激動地感謝一路上所有關心並伸出援手協助的兩岸相關單位，包括內政部、陸委會、退輔會、海基會、成都台商協會及成都台辦等單位，讓他們感受到滿滿的關懷與溫暖。

劉姓教師一行昨日也前往海基會致意，由海基會代理秘書長高建智接見。而在30日下午，劉姓教師又特別前往陸委會拜會，當面向主委邱垂正表達謝忱。

邱垂正在接待時表示，當初聽到這個時代造成的悲劇，內心相當不捨與感慨，因此指示海基會同仁要全力促成，現在看到劉先生完成為人子女的心願，同感欣慰，「兩岸人民往來密切，希望可以透過每一件善意的堆疊形成正向循環，推進兩岸關係良性互動和平發展。」

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