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社會 社會焦點 保障人權

休旅車路口「切西瓜」左轉破口飆罵　她險遭撞飛奔逃嚇哭

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一輛白色休旅車5日晚間行經中正路與中民街口，突然快速切西瓜左轉直衝，嚇得一名正在穿越斑馬線的女子，快步奔逃，差一秒就被撞飛。怎料女子驚魂未定之際，駕駛還對她大聲斥責飆罵，導致女子被當場嚇哭，影片曝光後引發網友公憤。警方回應，駕駛未禮讓行人，將加重處罰6000元，還須接受道路交通安全講習。

▲休旅車鬼切左轉差點撞飛穿越斑馬線女子。（圖／民眾提供）

▲休旅車鬼切左轉差點撞飛穿越斑馬線女子。（圖／民眾提供，以下同）

當時有名機車騎士經過，剛好錄下楊男切西瓜過程，因此氣得將影片PO網。有網友痛批駕駛「搶快又切西瓜，左轉撞死人的就是這種」、「這切西瓜切得太離譜了，還沒減速，好智障的開法呀！」、「是多麼急啊！」、「這種開車一定要檢舉，沒檢舉真的對不起自己的良心」。

▲休旅車鬼切左轉差點撞飛穿越斑馬線女子。（圖／民眾提供）

從影片畫面中可見，女子被突然其來的車輛嚇得緊忙逃開，險些被撞飛，但休旅車駕駛不僅沒有道歉，還搖下車窗對著女子大罵，隨後揚長而去，嚇得該名女子站在路旁哭泣。

彰化警分局初步調查，事件發生在昨夜8點多，彰化市中正路一段與中民街路口標示綠燈，女子正要徒步通過斑馬線，但走到半路，突然遇到對向楊男駕駛休旅車左轉，在未禮讓行人的情況下切入車道。

▲休旅車鬼切左轉差點撞飛穿越斑馬線女子。（圖／民眾提供）

警方強調，當車輛行經行人穿越道線時，車輛即應暫停，禮讓穿越道上的行人優先穿越，並且以車輛前端距離斑馬線上行人不足3公尺做為違規取締基準，為擺脫「行人地獄」惡名，將對駕駛楊男依「未禮讓行人」加重處罰6000元，還須接受道路交通安全講習，以提升行人的路口穿越安全。

▲休旅車鬼切左轉差點撞飛穿越斑馬線女子。（圖／民眾提供）

 
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