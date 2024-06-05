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畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

▲▼網路流傳高工學生在畢業後破壞校園的畫面。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲網路流傳某公立職校學生在畢業後破壞校園的畫面。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者楊惠琪／台北報導

北市某公立高職昨舉行畢業典禮，今在網路流傳一段影片，該校畢業生把滅火器、椅子、木箱等公物，從教室高樓往下丟，甚至飆罵髒話、抽菸、破壞校舍磚牆、噴漆等失序行為，影片還寫著「畢業了搞破壞也辦不了我」，引發網友熱議，建議校方不用校規，直接報警處理。對此，校方證實影片是在校內拍攝，將追查畢業生身份，要求學生和家長到校賠償善後。

網路流傳的影片長達3分多鐘，影片中的學生從教室高樓把滅火器、椅子、木箱、水桶、腳架等重物，隨手往樓下丟，邊丟還邊罵髒話，還有學生對著校舍牆面噴漆、破壞廁所門片、踩斷掃把、敲打磚牆導致磁磚嚴重脫落，影片中也有學生在校內抽煙、扭打等脫序行為。

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▲▼網路流傳高工學生在畢業後破壞校園的畫面。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲影片中有學生把椅子從教室高樓往下丟。（圖／翻攝黑色豪門企業）

該段影片引發網友議論，建議學校依法提告，有網友說「畢業剛好不用校規了，用法律」、「滿十八歲了，學校可以提告」、「這樣的脫序行為，進入社會會成為什麼樣子啊！」、「還好看到這影片，填寫志願可以略過這所學校」、「少子化公立學校很容易進，亂七八糟什麼人都有」。

▲▼網路流傳高工學生在畢業後破壞校園的畫面。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲影片中有學生在畢業後破壞磚牆。（圖／翻攝黑色豪門企業）

對此，校方證實影片的確是學校學生拍攝，稍早已向教育局進行校安通報，後續會追查相關學生行為，進一步釐清事實和責任，雖然已經畢業離校，還是會要求學生和家長到校，針對公物毀損的部分進行善後與相關賠償。

針對網友建議校方提告，該校校長表示，雖然已經畢業離校，但仍是校友，基於教育原則，會先以規勸輔導的方式，但一定會要求相關學生針對毀損公物進行相關賠償與善後，對於影片在網路散佈有損校譽，感到遺憾，未來會加強學生的品德教育，學校同仁也會檢討改進。

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