滿意度創6年新高！陳其邁奪五星級市長：甜蜜負擔也是前進動力

▲陳其邁出席遠見「五星縣市長」贈獎典禮，感謝稱是甜蜜負擔也是前進動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

《遠見》雜誌今（6）日舉行五星縣市長贈獎典禮，高雄市長陳其邁拿下五星級市長，成績創下高雄市長滿意度6年來新高，他出席頒獎典禮時表示，這個五星獎是甜蜜的負擔，感謝人民肯定的同時也成為前進的動力，他將持續與市民在高雄這樣美麗的山海河港城市一起努力向前邁進。

陳其邁感性表示，市民是家人，而他就是大家長，不論上山下海還是颳風下雨，市長都要義無反顧照顧到高雄每一個角落，他細數高雄在治安、交通、觀光、文化等各方面的進展。

過去是鐵鏽之都，現在一步步將硬實力逐漸轉換成軟實力，包含成立淨零學院、治安方面顯著成長、演唱會經濟以及交通滿意度全台最高等等，他說高雄人認分但不認命，大家共同克服挑戰，帶動城市逐步轉型，這個五星獎是所有的市民，跟市長與市府團隊一起努力得來的，因此他倍感榮幸。

▲陳其邁說，這個五星獎是所有的市民，跟市長與市府團隊一起努力得來的，因此他倍感榮幸。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，高雄是一個重工業城市，碳排居高不下，如何化挑戰為機會是高雄的課題，因此近年大力推動數位與淨零轉型，成立淨零學院，協助中小企業加速淨零跟數位轉型，更在一些負碳技術、智慧工廠上有許多著墨，例如NVIDIA跟鴻海合作的數位雙生，以及機器人的示範工廠等。

他說，未來將是算力的時代，高雄更要利用本身的優勢將算力擴張到應用服務，同時也能加速新科技大廠的落地以及傳統產業的轉型，逐步形成完整的生態系產業。

▲高雄拿下觀光滿意度六都最高的榮譽，其中與演唱會經濟的成功高度相關。（圖／記者賴文萱翻攝）

而高雄也拿下觀光滿意度六都最高的榮譽，其中與演唱會經濟的成功高度相關，陳其邁表示演唱會經濟的主體是歌迷，除了服務天團，更要將歌迷的服務做好，因此進行大數據分析，藉此提供最完整到位的服務是其中的關鍵。

除此之外許多天團都關切永續議題，高雄的國家體育館場域是前幾名的綠能綜合運動場，也是高雄的優勢。對於演唱會經濟的成功，陳其邁笑說天團都知道要找誰能夠迅速解決問題，他指出高雄不只有場地，還有強大的智慧交通管理系統，能夠協助快速疏散人流，高雄有一套成熟的SOP在運行，以上這些因素才能造就如今高雄的演唱會經濟。