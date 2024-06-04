　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄鳳荔季熱鬧登場　陳其邁大讚大樹玉荷包、金鑽鳳梨

▲▼大樹鳳荔節 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄鳳荔節在大樹登場，市長陳其邁大力推銷大樹玉荷包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

夏祭新鮮市第一彈「2024高雄鳳荔季」在大樹姑山倉庫熱鬧登場。高雄市長陳其邁在活動開幕式中，賣力推銷大樹玉荷包荔枝及金鑽鳳梨美味可口又養顏美容，好品質更外銷到包括美國、加拿大、紐西蘭和澳洲等國家，並期許明年大樹玉荷包及金鑽鳳梨皆能大豐收！

陳其邁致詞大讚大樹玉荷包與金鑽鳳梨富含維他命C，養顏美容，是夏天最好的選擇。他打趣說，吃了皮膚都會變很細緻，更誇台下的大樹鄉親就是因為吃了玉荷包和金鑽鳳梨，所以每個人都水噹噹、大帥哥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大樹鳳荔節 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄鳳荔節在大樹登場，市長陳其邁品嚐金鑽鳳梨。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳其邁表示，今年玉荷包雖產量減少，但價格不錯，希望明年產量可以增加，滿足大家的需求。他也肯定市府農業局的努力，連結超市等通路行銷大樹鳳梨，方便消費者就近選購，同時推行外銷計畫，把高雄農產品推上國際舞台。

在開幕式上，陳其邁同時頒獎表揚在今年度高雄市玉荷包荔枝與金鑽鳳梨品質及果園評鑑競賽中脫穎而出的得主們。他隨後到現場各攤位與攤商、民眾互動，品嘗在地好滋味，也在農業局的引導下，參觀姑山倉庫鳳梨館，和各種鳳梨意象設施合照。

▲▼大樹鳳荔節 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄鳳荔節在大樹登場，吸引許多民眾參加。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

夏祭新鮮市 2024年高雄鳳荔季活動結合各方創意，規劃天天皆有精彩活動，參觀人潮估計已突破1萬2000人次，活動結合大樹農特產品，將削金鑽鳳梨和剝玉荷包作為主題比賽，打造出絢爛的拍攝畫面，塑造現場俏皮氛圍，吸引民眾搶拍打卡，藉由網路分享也吸引更多民眾共襄盛舉。

▲▼大樹鳳荔節 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄鳳荔節在大樹登場，市長陳其邁表揚得獎的農民。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

大樹區區長楊明融表示，不論想吃美食、文化輕體驗，或者來一趟深度的體驗行程，大樹都是與家人、好友旅遊踏青的好選擇，歡迎趕快來玩一波一日農夫，體驗道地最鮮甜、最當季的玉荷包及金鑽鳳梨，以行動來感受辛苦的農民們，希望藉由體驗豐富多元的活動，讓貴賓親自見證大樹的進步。

ET快訊
快訊／唐治平母喪失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況
女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭
快訊／加油發票中1000萬！獎落2縣市
獨／黃仁勳吃百元熱炒店　菜單備註4字！給3萬元不用找
輝達來台設廠落腳處曝！楊文科招手黃仁勳：首選就在新竹縣
獨／走鐘獎瘋傳不辦了？　呱吉「確實遇到瓶頸」
快訊／松山分局又出事　2警遭搜索約談
快訊／2綠委跑票　原民禁伐補償金增至6萬三讀通過
三讀！議員助理費月增8萬　村里長增發7.5萬春節慰勞金
北漂男遭輾頭亡　父母北上認屍痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝不愛這味...小費給5千

眾量級又傳分手　她嘆「看起來假假的」！網激推5大YT CP檔

算命師斷言「女兒寡婦、兒子成罪犯」！新手媽痛哭：沒救了嗎？

明雨區往西半部跑　端午連假悶熱「驟雨襲中南部」

千萬別放生！「沒有公主命、卻有公主病」TOP3星座

高雄鳳荔季熱鬧登場　陳其邁大讚大樹玉荷包、金鑽鳳梨

黃仁勳光環加持！寧夏夜市業績成長2成　吃過店家大增6成

市面上「1款眼鏡」流行不起來！網搖頭：很少待室外真不需要

基隆北寧路崩坍搶救出11輛車　今打設施工便道

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝不愛這味...小費給5千

眾量級又傳分手　她嘆「看起來假假的」！網激推5大YT CP檔

算命師斷言「女兒寡婦、兒子成罪犯」！新手媽痛哭：沒救了嗎？

明雨區往西半部跑　端午連假悶熱「驟雨襲中南部」

千萬別放生！「沒有公主命、卻有公主病」TOP3星座

高雄鳳荔季熱鬧登場　陳其邁大讚大樹玉荷包、金鑽鳳梨

黃仁勳光環加持！寧夏夜市業績成長2成　吃過店家大增6成

市面上「1款眼鏡」流行不起來！網搖頭：很少待室外真不需要

基隆北寧路崩坍搶救出11輛車　今打設施工便道

防晴空匯憾事再發生　內政部：1個月內展開全國高樓建物消防公安抽查

吳申梅發片做公益「賣一張捐一半」　超暖事蹟曝光

介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

唐治平母喪爆失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況、會陪伴他

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

台東關山加強端午連假交通疏導　山區道路多落石籲小心行駛

被提案送紀律委員會　郭國文點名至少7藍委：想要送就全部一起送

中國海軍越過日本海成新常態　深化戰略同盟並持續對話

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

生活熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

麵攤2麵1沙拉1炒菜1680元　客人：頭好暈

公司忘了有這員工！他爽躺8個月領121萬

「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊認不滿

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

購買前看清楚！好市多5種商品不能退貨

2月娃患致命罕病治療1針4900萬　創健保給付最低齡

空姐酒醉鬧機驚動航警「記1支大過」　華航：依公司規範辦理

更多熱門

相關新聞

苦苓不滿道路末端被圍　高市府回應

苦苓不滿道路末端被圍　高市府回應

作家苦苓近日在臉書發文表示，高雄市左營區文萊路末端未依法徵收，道路驟減恐造成交通危害。對此，工務局新工處表示，已函詢地主分年價購意願，將視地主意願及市府財源通盤檢討研議。

AI算力中心落腳高雄　陳其邁揪黃仁勳逛夜市

AI算力中心落腳高雄　陳其邁揪黃仁勳逛夜市

黃仁勳進軍高雄！「高雄AI產業鏈」地圖曝

黃仁勳進軍高雄！「高雄AI產業鏈」地圖曝

燒烤店老鷹啄傷顧客愛犬　法官判賠190元

燒烤店老鷹啄傷顧客愛犬　法官判賠190元

老照片視角曝「588萬透天」廣告　揭17年後現場實況

老照片視角曝「588萬透天」廣告　揭17年後現場實況

關鍵字：

高雄鳳荔季陳其邁大樹玉荷包金鑽鳳梨

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

唐治平經濟陷困境求戲拍

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面