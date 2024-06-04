高雄鳳荔季熱鬧登場　陳其邁大讚大樹玉荷包、金鑽鳳梨

▲高雄鳳荔節在大樹登場，市長陳其邁大力推銷大樹玉荷包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

夏祭新鮮市第一彈「2024高雄鳳荔季」在大樹姑山倉庫熱鬧登場。高雄市長陳其邁在活動開幕式中，賣力推銷大樹玉荷包荔枝及金鑽鳳梨美味可口又養顏美容，好品質更外銷到包括美國、加拿大、紐西蘭和澳洲等國家，並期許明年大樹玉荷包及金鑽鳳梨皆能大豐收！

陳其邁致詞大讚大樹玉荷包與金鑽鳳梨富含維他命C，養顏美容，是夏天最好的選擇。他打趣說，吃了皮膚都會變很細緻，更誇台下的大樹鄉親就是因為吃了玉荷包和金鑽鳳梨，所以每個人都水噹噹、大帥哥。

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▲高雄鳳荔節在大樹登場，市長陳其邁品嚐金鑽鳳梨。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳其邁表示，今年玉荷包雖產量減少，但價格不錯，希望明年產量可以增加，滿足大家的需求。他也肯定市府農業局的努力，連結超市等通路行銷大樹鳳梨，方便消費者就近選購，同時推行外銷計畫，把高雄農產品推上國際舞台。

在開幕式上，陳其邁同時頒獎表揚在今年度高雄市玉荷包荔枝與金鑽鳳梨品質及果園評鑑競賽中脫穎而出的得主們。他隨後到現場各攤位與攤商、民眾互動，品嘗在地好滋味，也在農業局的引導下，參觀姑山倉庫鳳梨館，和各種鳳梨意象設施合照。

▲高雄鳳荔節在大樹登場，吸引許多民眾參加。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

夏祭新鮮市 2024年高雄鳳荔季活動結合各方創意，規劃天天皆有精彩活動，參觀人潮估計已突破1萬2000人次，活動結合大樹農特產品，將削金鑽鳳梨和剝玉荷包作為主題比賽，打造出絢爛的拍攝畫面，塑造現場俏皮氛圍，吸引民眾搶拍打卡，藉由網路分享也吸引更多民眾共襄盛舉。

▲高雄鳳荔節在大樹登場，市長陳其邁表揚得獎的農民。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

大樹區區長楊明融表示，不論想吃美食、文化輕體驗，或者來一趟深度的體驗行程，大樹都是與家人、好友旅遊踏青的好選擇，歡迎趕快來玩一波一日農夫，體驗道地最鮮甜、最當季的玉荷包及金鑽鳳梨，以行動來感受辛苦的農民們，希望藉由體驗豐富多元的活動，讓貴賓親自見證大樹的進步。