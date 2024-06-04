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AI算力中心落腳高雄！陳其邁揪黃仁勳逛夜市：再加送3席船位

▲輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳親自到訪鴻海集團旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉宣布攜手輝達（NVIDIA）在高雄建置先進算力中心。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

全球最大AI伺服器製造商鴻海（2317）今(4日)宣布，將攜手輝達（NVIDIA）在高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心。高雄市長陳其邁對此表示，感謝鴻海看好高雄，也歡迎輝達來高雄，他更招手輝達執行長黃仁勳來高雄看看，「夜市很好、人情味也不錯」，值得一提的是，還加送高雄港3席船位。

鴻海科技集團董事長劉揚偉宣布，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置，以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆GPU，預計2026年完工。雙方將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，透過鴻海龐大的製造規模，展現AI所帶來的強大競爭力。

▲鴻海董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）最新款GB200伺服器合影。（圖／記者楊絡懸攝）

▲黃仁勳在最新款GB200伺服器簽名。（圖／記者楊絡懸攝）

高雄市長陳其邁指出，中央在高軟投資170多億，亞洲新灣區是高雄最具投資潛力的區域，已招商多家國際大廠、媒合地方的新創量能，採取「以大帶小」的模式發展軟體科技與新創事業，包含IBM、鴻海紛紛設置軟體中心，更有多達上百家的新創公司進駐高軟。

陳其邁表示，因應AI趨勢，日前NVIDIA的超級電腦也已於亞灣區完成設置，未來可以提供約四分之一的算力給產官學研與新創進行研發使用，以提升AI研發及技術發展，未來將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地。

「輝達要來高雄，我們絕對歡迎！」陳其邁笑說，高雄的夜市很好，人情味也不錯，投資環境更好，這裡好山好水，歡迎黃仁勳到高雄看看，「投資高雄的先進廠商附送3個船席，心情不好可以出海，面對美麗的高雄港。」

▲今年首艘造訪高雄港的國際郵輪「威士特丹號（Westerdam）」。（圖／高雄港務分公司提供）

▲高雄港。（資料圖／高雄港務分公司提供）

針對多年高雄與鴻海的合作，陳其邁感謝鴻海集團看好高雄，市府積極發展智慧城市以及導入各項應用合作，與鴻海聯手組建「CityGPT生態系」，從三大平台：智慧製造、智慧EV、智慧城市，甚至連未來的AI應用，都在高雄落地實踐。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府持續爭取AI研發大廠，與指標企業及頂尖大學都保持密切聯繫，尤其針對人才培育以及產學合作，已經開始著手相關計畫，包含引入清華及陽明交大等頂大進駐，並媒合在地院校與產業合作。後續針對人才培育、產業對接、相關補助等提供企業更全方位的行政協助，加速AI產業在高雄擴大發展。

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