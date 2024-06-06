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男友愛愛前都有洗　她少做2事就感染尿道炎！一票妹子+1：超崩潰

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

女性進行性行為之後，陰道和尿道感染的機率會大幅提升，因此要特別小心。一名女網友就說，每次愛愛之後都一定要不停喝水且排尿3次才能安心睡覺，隔天也不會喝咖啡，因為如果不照做就一定會尿道炎，好奇其他女生是否也有同樣困擾？文章曝光掀起共鳴，許多妹子都說「真的超崩潰，每次做完都超怕！」

原PO在Dcard發文表示，每次和男友發生關係之後，都會馬上去浴室清洗乾淨，然後大量喝水，需要排尿3次才能安心睡覺，隔天醒來之後也不會喝咖啡。因為只要沒有照做，就會感染尿道炎。

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近來她和男友發生關係，男方在進行前有仔細清洗，不料做完之後，因為浴室有其他人，導致她無法立刻清洗，和男友一起等到睡著，且過程中只有跑一次廁所，最後不幸又感染尿道炎，不禁崩潰直呼「尿道炎真的讓我很困擾也很痛苦」，好奇其他女生是否也有同樣困擾？

許多女網友看到後紛紛表示，「真的，每次做完都很心驚膽顫怕尿道炎又復發」、「天啊辛苦了，雖然我從來沒有因為性行為尿道炎過，但知道有些女孩會」、「這倒是真的，以前有交男友時都會反覆發炎看婦科，單身後到現在好幾年了都不發炎了」、「我也是一直尿道炎超煩，每次做也都有叫男友洗乾淨也會尿尿清潔」。

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

也有過來人指出，「我也是！！！每次做愛前雙方都有認真清洗，做愛後也有清潔加排尿，但還是一直尿道炎，所以到最後醫生有開尿道炎的常備藥給我，讓我每次事後就吃一顆，就改善很多了」、「你們有洗澡嗎？雙方是否有洗手？這兩個蠻重要的，如果沒做到，不管喝多少水都沒用喔」、「我也是欸，而且不做愛就沒事，醫生說有可能我是剛開始接觸性行為，太刺激了，尿道不習慣」。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹日前也在粉專衛教，做愛時因為男女的陰部都較容易聚積細菌，且陰道、肛門的菌種大不相同，一不小心就容易引發陰道、尿道感染，因此建議愛愛前後必做5件事，包括愛愛前洗澡、刷牙、喝水，以及愛愛後上廁所、簡單沖澡。

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