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健康養生帶動餐飲商機　華醫開辦健身餐盒製作班及手作烘焙技能訓練班

▲因應健康養生風潮，中華醫大開辦健身餐盒製作班及手作烘焙技能訓練班，健身餐盒從選材到製作完成每一道工序都不馬虎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲因應健康養生風潮，中華醫大開辦健身餐盒製作班及手作烘焙技能訓練班，健身餐盒從選材到製作完成每一道工序都不馬虎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現代人追求健康養生，對日常飲食也格外重視，連帶帶動健康飲食的商機，因應這股飲食潮流，中華醫事科技大學開辦健身餐盒製作班及手作烘焙技能訓練班，6日起受理報名，歡迎有興趣學習第二專長、開創職業第二春的民眾踴躍報名參加。

中華醫大受臺南市政府勞工局委託，為有興趣學習第二專長、開創職業第二春的民眾開辦餐飲技能培訓課程，因應健康飲食風潮，此次特別開辦健身餐盒製作班與手作烘焙技能訓練班。

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健身餐盒製作班與手作烘焙技能訓練班，由餐旅系承辦，運用餐旅系完善的中西式餐飲設備做為實作教室。此外，授課師資除了校內專業老師，並聘請校外實務經驗豐富的相關業界親自指導，傳授學員技能，讓每位完成培訓的學員都能一技在手，開創就業或創業的機會，一展身手。

▲因應健康養生風潮，中華醫大開辦健身餐盒製作班及手作烘焙技能訓練班，健身餐盒從選材到製作完成每一道工序都不馬虎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中華醫大餐旅系表示，開辦健身餐盒製作班乃因應健康及健身風氣盛行，餐食商機無限，學習健身餐盒製作不只可運用在照顧自己，也可作為開店創業或投入健身餐市場的膳食提供也很實用；手作烘焙技能訓練班則是可學習特色烘焙技巧、麵包甜點製作等，無論自行創業或求職，都是實用技能。

中華醫大健身餐盒製作班及手作烘焙技能訓練班同時開放報名，凡年滿 15 歲 (含) 以上、有意從事餐飲、烘焙工作者踴躍報名參加培訓，受訓期間並輔導學員考照。報名及詳細課程資訊可洽電話：06-2671214轉752陳小姐或參閱台灣就業通及中華醫大推廣教育組網頁：https://www.hwai.edu.tw/p/422-1000-1014.php?Lang=zh-tw。

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